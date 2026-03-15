O influenciador Ben Mendes, pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo partido MBL, e s gerente de uma loja em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, brigaram e trocaram agressões na sexta-feira.

Mendes, 37, e a gerente, 52, discutiram e se agrediram após problemas na retirada de um produto. Segundo a Polícia Militar, por volta das 12h30, um funcionário do influenciador foi retirar uma encomenda no estabelecimento, mas o produto não foi liberado porque o responsável pela entrega não estava na loja naquele momento.

O funcionário de Mendes voltou cerca de 40 minutos depois, mas não conseguiu pegar a encomenda. Conforme registro da ocorrência, ele foi informado pela gerente de que a retirada dependia de um comprovante da compra.