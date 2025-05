Moraes também será relator de inquérito contra Eduardo Bolsonaro

A PGR aponta que Eduardo Bolsonaro atua para pressionar o governo dos Estados Unidos a impor sanções contra ministros do Supremo, membros do Ministério Público e da Polícia Federal. Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o parlamentar estaria tentando interferir nos processos que envolvem seu pai, Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma organização criminosa com o objetivo de romper com a ordem democrática.

O inquérito se baseia em declarações públicas de Eduardo, feitas principalmente em redes sociais e entrevistas, nas quais ele admite trabalhar para que autoridades brasileiras sejam alvo de punições internacionais. Entre as medidas defendidas por ele estão o bloqueio de bens, a cassação de vistos e restrições comerciais a ministros do STF.

O procurador pediu o monitoramento das publicações de Eduardo e a oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, financia a permanência do filho nos Estados Unidos.