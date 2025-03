Moraes e Gilmar têm rendimentos turbinados por penduricalhos

No final, continua ele, embora a situação diga respeito a ministros do Supremo, a cúpula do Judiciário, a transição de carreiras e a própria evolução no âmbito do mesmo Poder são situações comuns ao mundo jurídico.

"Muitas vezes temos um jurista, seja juiz, promotor, advogado, que em outro momento estava do outro lado do balcão, advogados que ascendem aos tribunais pelo quinto constitucional e que foram muitas vezes partes contrárias em outras situações. Isso faz parte do modelo."

O professor de direito administrativo Thiago Marrara, da USP de Ribeirão Preto, também diz não ver problemas ao considerar que os ministros têm um crédito reconhecido oficialmente por uma decisão, judicial ou administrativa, que diga respeito ao momento em que eles exerciam a função.