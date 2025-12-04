Homem abandona corpo de mulher em carrinho de supermercado; VÍDEO
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem carregou o corpo de uma mulher em carrinho de supermercado e o abandonou em uma rua da zona leste de São Paulo, na madrugada da terça-feira (2).
Leia mais: Corpo de homem é encontrado em chamas em carrinho de supermercado
Câmeras de monitoramento flagraram o homem com o carrinho na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa. O caso é investigado pela Polícia Civil.
O caso ocorreu na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa, na madrugada de terça-feira (2).
De acordo com as imagens, o suspeito carregava o corpo dentro do carrinho pela via, que estava deserta. Mas em determinado momento, ele abandonou o carrinho e saiu correndo na direção oposta.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), uma testemunha que passava pela via desconfiou do homem. Depois que ele saiu correndo, essa testemunha afirma ter se aproximado do carrinho e visto que havia o corpo de uma mulher. Ela acionou a Polícia Militar.
A vítima não foi identificada até o momento e o suspeito não foi encontrado.
O caso foi registrado como homicídio no 30° DP (Tatuapé) e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Exames periciais foram solicitados e a polícia faz buscas para esclarecer o crime.