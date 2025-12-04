Um homem carregou o corpo de uma mulher em carrinho de supermercado e o abandonou em uma rua da zona leste de São Paulo, na madrugada da terça-feira (2).

Câmeras de monitoramento flagraram o homem com o carrinho na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa. O caso é investigado pela Polícia Civil.