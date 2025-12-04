04 de dezembro de 2025
SÃO PAULO

Homem abandona corpo de mulher em carrinho de supermercado; VÍDEO

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
Câmeras de monitoramento flagraram o homem com o carrinho na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa.
Um homem carregou o corpo de uma mulher em carrinho de supermercado e o abandonou em uma rua da zona leste de São Paulo, na madrugada da terça-feira (2).

Câmeras de monitoramento flagraram o homem com o carrinho na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O caso ocorreu na rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa, na madrugada de terça-feira (2).

De acordo com as imagens, o suspeito carregava o corpo dentro do carrinho pela via, que estava deserta. Mas em determinado momento, ele abandonou o carrinho e saiu correndo na direção oposta.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), uma testemunha que passava pela via desconfiou do homem. Depois que ele saiu correndo, essa testemunha afirma ter se aproximado do carrinho e visto que havia o corpo de uma mulher. Ela acionou a Polícia Militar.

A vítima não foi identificada até o momento e o suspeito não foi encontrado.

O caso foi registrado como homicídio no 30° DP (Tatuapé) e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Exames periciais foram solicitados e a polícia faz buscas para esclarecer o crime.

