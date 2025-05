PGR pede que STF investigue Eduardo Bolsonaro

A solicitação foi feita após representação criminal apresentada pelo também deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta segunda-feira (26/5) um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a abertura de inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A informação é do Metrópoles.

Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está afastado do mandato desde março e atualmente reside nos Estados Unidos, de onde afirma denunciar supostos abusos praticados pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.