As férias escolares ganham novo significado com a programação preparada pelo Museu do Ipiranga. Até 26 de julho ocorrerão atividades educativas e gratuitas voltadas para famílias e públicos de todas as idades. As vagas são limitadas e algumas atividades exigem a retirada prévia de ingressos ou senhas no próprio local.
Uma das principais atrações abertas ao público é a Sala de Jogos, instalada no Ateliê 1. O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 16h, e aos sábados e domingos, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Para esta atividade, de faixa etária livre, a entrada é por ordem de chegada e sujeita à lotação, dispensando a necessidade de adquirir ingressos para o museu.
Para o público infantil, há roteiros interativos que utilizam kits de exploração compostos por mochilas e objetos lúdicos. A visita ‘O museu não é só para gente grande!’, direcionada a crianças de 4 a 6 anos, propõe dinâmicas e desenhos inspirados em itens como batedeiras e pelúcias. As crianças fazem um percurso pelas exposições ‘Para entender o museu’, ‘Uma História do Brasil’, ‘Mundos do Trabalho’ e ‘Casas e Coisas’. Ao longo do trajeto, elas são convidadas a observar itens do acervo, pintar desenhos e participar de dinâmicas relacionadas a eles.
Já a atividade ‘Solucionando enigmas no museu’, voltada para a faixa etária de 7 a 10 anos, desafia os pequenos a desvendarem charadas e realizarem dobraduras enquanto percorrem as galerias históricas. Ambas as modalidades oferecem dez vagas por horário e requerem o acompanhamento de responsáveis. Nessa atividade, os objetos são relacionados às exposições ‘Mundos do Trabalho’, ‘Coletar’, ‘Conservar’, ‘Catalogar’ e ‘Territórios em Disputa’. Ao longo do trajeto, as crianças são convidadas a observar itens do acervo e adivinhar enigmas.
O museu conta com acessibilidade em sua grade de férias. As visitas infantis contarão com sessões específicas mediadas em Libras nas seguintes datas: 8/7 e 22/7 para o grupo de 4 a 6 anos, e nos dias 10/7 e 24/7 para o grupo de 7 a 10 anos.
As senhas específicas para as atividades de férias começam a ser distribuídas a partir das 10h no saguão, ao lado da icônica escadaria do museu, que serve como o ponto de encontro oficial de todos os roteiros.
Serviço
Férias de Julho no Museu do Ipiranga
Datas: de 4 a 26 de julho
Local: Museu do Ipiranga
Endereço: Rua dos Patriotas, 100, Ipiranga, São Paulo
Gratuito, com retiradas de ingressos ou senhas para algumas atividades
Para mais informações CLICA AQUI