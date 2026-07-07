As férias escolares ganham novo significado com a programação preparada pelo Museu do Ipiranga. Até 26 de julho ocorrerão atividades educativas e gratuitas voltadas para famílias e públicos de todas as idades. As vagas são limitadas e algumas atividades exigem a retirada prévia de ingressos ou senhas no próprio local.

Uma das principais atrações abertas ao público é a Sala de Jogos, instalada no Ateliê 1. O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 16h, e aos sábados e domingos, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Para esta atividade, de faixa etária livre, a entrada é por ordem de chegada e sujeita à lotação, dispensando a necessidade de adquirir ingressos para o museu.

Para o público infantil, há roteiros interativos que utilizam kits de exploração compostos por mochilas e objetos lúdicos. A visita ‘O museu não é só para gente grande!’, direcionada a crianças de 4 a 6 anos, propõe dinâmicas e desenhos inspirados em itens como batedeiras e pelúcias. As crianças fazem um percurso pelas exposições ‘Para entender o museu’, ‘Uma História do Brasil’, ‘Mundos do Trabalho’ e ‘Casas e Coisas’. Ao longo do trajeto, elas são convidadas a observar itens do acervo, pintar desenhos e participar de dinâmicas relacionadas a eles.