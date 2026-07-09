Jundiaí perdeu nesta quarta-feira (9) um de seus empresários mais conhecidos do setor de transportes. Morreu Edemirço Piccolo, integrante da família responsável pela construção da história da Piccolotur, empresa que há mais de seis décadas faz parte do desenvolvimento econômico da cidade e da região. A informação foi confirmada por familiares e amigos.
Ao longo de sua trajetória, Edemirço participou do crescimento da empresa fundada pela família, contribuindo para consolidar a Piccolotur como uma das principais referências em transporte fretado e turismo no Estado de São Paulo. Criada em 1959, a companhia expandiu suas operações ao longo das décadas, tornando-se uma das marcas mais tradicionais do segmento.
Além da atuação empresarial, Edemirço era reconhecido pelo relacionamento próximo com colaboradores, parceiros e clientes, cultivando valores como seriedade, trabalho e respeito. Amigos o descrevem como uma pessoa discreta, dedicada à família e comprometida com o desenvolvimento da empresa.
Sua morte gerou manifestações de pesar entre empresários, representantes da comunidade e pessoas que acompanharam sua trajetória profissional. Nas redes sociais, mensagens destacaram sua contribuição para o fortalecimento do setor de transportes e para a geração de empregos na região.
A família informou que o velório está sendo realizado no Velório Municipal Adamastor Fernandes, em Jundiaí. O sepultamento está previsto para as 11h desta sexta-feira (10), no Cemitério Nossa Senhora do Desterro.
Edemirço Piccolo deixa esposa, quatro filhos, oito netos e um legado ligado à história de uma empresa que se tornou parte da memória empresarial de Jundiaí.