Jundiaí perdeu nesta quarta-feira (9) um de seus empresários mais conhecidos do setor de transportes. Morreu Edemirço Piccolo, integrante da família responsável pela construção da história da Piccolotur, empresa que há mais de seis décadas faz parte do desenvolvimento econômico da cidade e da região. A informação foi confirmada por familiares e amigos.

Ao longo de sua trajetória, Edemirço participou do crescimento da empresa fundada pela família, contribuindo para consolidar a Piccolotur como uma das principais referências em transporte fretado e turismo no Estado de São Paulo. Criada em 1959, a companhia expandiu suas operações ao longo das décadas, tornando-se uma das marcas mais tradicionais do segmento.

Além da atuação empresarial, Edemirço era reconhecido pelo relacionamento próximo com colaboradores, parceiros e clientes, cultivando valores como seriedade, trabalho e respeito. Amigos o descrevem como uma pessoa discreta, dedicada à família e comprometida com o desenvolvimento da empresa.