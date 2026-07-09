Um passeio de bicicleta pela Serra do Japi terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (9). Um ciclista de 50 anos morreu após sofrer um acidente durante uma trilha na área de preservação ambiental localizada em Jundiaí.
De acordo com as informações iniciais, o homem participava do percurso acompanhado por outros ciclistas quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda em um trecho da trilha. Os próprios integrantes do grupo acionaram as equipes de emergência.
O resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, que prestaram atendimento no local devido às dificuldades de acesso à região. Apesar do rápido deslocamento das equipes e das tentativas de socorro, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu.
Até o fechamento desta edição, a identidade da vítima não havia sido divulgada pelas autoridades. Também não havia confirmação sobre as circunstâncias que provocaram o acidente ou o ponto exato onde ocorreu a queda.
A Serra do Japi é um dos principais destinos para a prática de esportes de aventura na região, reunindo ciclistas, corredores e praticantes de trekking. Ao mesmo tempo, o relevo acidentado e as trilhas em meio à mata exigem preparo físico, equipamentos adequados e atenção redobrada durante os percursos.
O caso deverá ser registrado pelas autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias do acidente.