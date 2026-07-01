As atividades acontecerão no Espaço Tucano, próximo aos carros cenográficos, e foram pensadas para incentivar as crianças a explorarem novas experiências, interagirem com outras crianças e aproveitarem o período de férias ao ar livre.

Entre os dias 14 e 19 de julho, o Mundo das Crianças, em Jundiaí, recebe uma programação especial e gratuita com oficinas lúdicas, brincadeiras tradicionais e brinquedos infláveis para garantir momentos de diversão, movimento e convivência para toda a família que marcarão mais um período de férias escolares.

De 14 a 17 de julho, os visitantes poderão participar de quatro estações de oficinas interativas, que resgatam brincadeiras criativas e repletas de significado. Entre elas estão oficinas de malabares, barangandã, peteca e pipas, permitindo que as crianças experimentem atividades que estimulam a coordenação motora, a criatividade e a imaginação. Durante esses dias, também estarão disponíveis brinquedos infláveis, como tobogã e multiplay.

Já nos dias 18 e 19 de julho, a programação ganha ainda mais atrações. Além das oficinas e dos espaços de recreação, os participantes poderão aproveitar seis brinquedos: tobogã gigante, multiplay, pula-pula, brinquedo inflável, cama elástica e corrida elástica.

As atividades acontecerão em dois períodos: das 9h às 12h e das 13h às 15h, proporcionando entretenimento, momento de movimento, descoberta e interação com brincadeiras que fazem parte da infância e colaboram para a construção de memórias afetivas para as crianças e as famílias.