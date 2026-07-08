Alunas de Jundiaí conquistaram o primeiro lugar no ISS Journey, programa internacional que desafia estudantes a desenvolver experimentos científicos para serem realizados em condições de microgravidade. É a primeira vez que uma equipe brasileira conquista o feito. O projeto, focado no câncer de mama, irá ser experimentado na Estação Espacial Internacional em uma missão prevista para setembro/outubro de 2026.
A equipe é composta pelas alunas do 8º e 9º ano do Colégio Ser: Beatriz Marques Herculano - 14 anos , Giovanna Machado Tasso - 14 anos, Lavínia Carboni Berti - 14 anos e Sara Lourenço Panico - 15 anos. O ISS Journey conecta estudantes à ciência espacial por meio da elaboração de experimentos reais que podem gerar contribuições para a pesquisa científica.
Nesta edição, mais de 70 equipes brasileiras participaram da competição e apenas dez chegaram à fase final. O programa é promovido pela International School, programa de ensino bilíngue da Arco Educação, em parceria com a The Michaelis Foudation. As estudantes receberam mentoria especializada de um comitê científico da International School e apresentaram seus projetos durante o Science Days, evento que reuniu as equipes finalistas e especialistas da área.
O projeto
Elas venceram o concurso com o projeto intitulado ‘Análise de células mesenquimais no secretoma e do ducto mamário’ que busca investigar como a ausência de gravidade influencia a comunicação entre células relacionadas ao câncer de mama por meio do secretoma, conjunto de substâncias liberadas pelas células para se comunicar.
A expectativa é compreender se as alterações provocadas pela microgravidade podem abrir novos caminhos para pesquisas e tratamentos da doença, que afeta uma em cada oito mulheres ao longo da vida. A análise permitirá compreender como o ambiente espacial afeta a comunicação entre as células estudadas e poderá gerar informações relevantes para futuras pesquisas sobre o câncer de mama. Os resultados também podem contribuir para ampliar o conhecimento científico sobre os impactos da microgravidade em processos biológicos complexos.
Motivação
A escolha do tema nasceu de uma motivação pessoal das estudantes. O grupo decidiu direcionar a pesquisa para a saúde feminina após acompanhar de perto a trajetória de uma professora da escola em tratamento contra o câncer de mama.
“Escolhemos o câncer de mama e a saúde feminina porque somos um grupo formado só por mulheres. A gente tem relação com o tema por causa de uma professora nossa com a doença. Foi um tema muito sensível por causa disso também”, afirma uma das integrantes da equipe, Lavínia Carboni Berti.
Protagonismo feminino
Além da relevância científica, o projeto chama atenção pelo protagonismo feminino em áreas como Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, tradicionalmente marcadas pela baixa participação de mulheres. O trabalho também reuniu conhecimentos de biologia, metodologia científica e língua inglesa, exigindo que as estudantes dominassem conceitos técnicos complexos em dois idiomas.
A aluna Giovanna Machado Tasso destaca o papel da formação bilíngue no processo. “Falar inglês abriu muitas portas para nós, especialmente por conta da International School, que é o nosso programa bilíngue, o que nos possibilitou estar aqui hoje. Podemos apresentar para vários cientistas e pessoas experientes na área, o que a gente nunca poderia esperar”.
Já para a aluna Beatriz Marques Herculano, a experiência ampliou o alcance pessoal e acadêmico do grupo. “Desenvolver o projeto foi uma oportunidade de realizar nossos sonhos e abrir portas tanto para o inglês quanto para o lado científico. Isso é importante para inspirar outras meninas a seguir carreiras na ciência e ajudar outras mulheres que enfrentam a mesma situação do câncer de mama”.
Como parte da premiação, as alunas participaram na última semana de junho de uma imersão no Kennedy Space Center, nos Estados Unidos, onde tiveram contato com cientistas, especialistas da área aeroespacial e astronautas. “Mostra que o Brasil é capaz de fazer ciência. Nós não somos apenas o país do futebol e do carnaval. Temos muito mais a mostrar, muito mais a oferecer”, destaca a aluna Sara Lourenço Panico.