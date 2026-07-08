Alunas de Jundiaí conquistaram o primeiro lugar no ISS Journey, programa internacional que desafia estudantes a desenvolver experimentos científicos para serem realizados em condições de microgravidade. É a primeira vez que uma equipe brasileira conquista o feito. O projeto, focado no câncer de mama, irá ser experimentado na Estação Espacial Internacional em uma missão prevista para setembro/outubro de 2026.

A equipe é composta pelas alunas do 8º e 9º ano do Colégio Ser: Beatriz Marques Herculano - 14 anos , Giovanna Machado Tasso - 14 anos, Lavínia Carboni Berti - 14 anos e Sara Lourenço Panico - 15 anos. O ISS Journey conecta estudantes à ciência espacial por meio da elaboração de experimentos reais que podem gerar contribuições para a pesquisa científica.

Nesta edição, mais de 70 equipes brasileiras participaram da competição e apenas dez chegaram à fase final. O programa é promovido pela International School, programa de ensino bilíngue da Arco Educação, em parceria com a The Michaelis Foudation. As estudantes receberam mentoria especializada de um comitê científico da International School e apresentaram seus projetos durante o Science Days, evento que reuniu as equipes finalistas e especialistas da área.

O projeto