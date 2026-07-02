O valor da locação é de R$ 10 para bicicletas individuais e R$ 20 para bicicletas duplas. Os recursos arrecadados serão destinados ao Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), que promove a inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte e garante o acesso gratuito a atividades físicas em Jundiaí.

O Parque da Cidade disponibilizará durante as férias escolares o serviço de aluguel de bicicletas. Os visitantes poderão alugar os veículos até dia 31 de julho, das 9h às 17h, com último aluguel às 16h.

Menores de idade poderão alugar bicicletas desde que estejam acompanhados por um responsável legal para a retirada do veículo. O percurso do passeio só poderá ser realizado, exclusivamente, dentro das dependências do parque.

Além da novidade para o período das férias escolares, o Parque da Cidade também oferece diversas opções de lazer para toda a família, como academias ao ar livre, playgrounds, pista de caminhada e amplos espaços para atividades ao ar livre.

O Parque está localizado na Rodovia João Cereser, km 66. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h, com entrada permitida até as 18h. Aos sábados, domingos e feriados, o parque funciona das 6h30 às 18h, com acesso permitido até as 17h.