O Parque da Cidade disponibilizará durante as férias escolares o serviço de aluguel de bicicletas. Os visitantes poderão alugar os veículos até dia 31 de julho, das 9h às 17h, com último aluguel às 16h.
O valor da locação é de R$ 10 para bicicletas individuais e R$ 20 para bicicletas duplas. Os recursos arrecadados serão destinados ao Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), que promove a inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte e garante o acesso gratuito a atividades físicas em Jundiaí.
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Menores de idade poderão alugar bicicletas desde que estejam acompanhados por um responsável legal para a retirada do veículo. O percurso do passeio só poderá ser realizado, exclusivamente, dentro das dependências do parque.
Além da novidade para o período das férias escolares, o Parque da Cidade também oferece diversas opções de lazer para toda a família, como academias ao ar livre, playgrounds, pista de caminhada e amplos espaços para atividades ao ar livre.
O Parque está localizado na Rodovia João Cereser, km 66. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h, com entrada permitida até as 18h. Aos sábados, domingos e feriados, o parque funciona das 6h30 às 18h, com acesso permitido até as 17h.