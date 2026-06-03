O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, fará verificação metrológica na próxima segunda-feira, 8 de junho, a partir das 9h, de radares instalados nos seguintes endereços em Várzea Paulista:

Avenida Bertioga, nº 1.001, sentido centro;

Avenida Marginal esquerda do Rio Jundiaí, km 3, sentido Campo Limpo;

Avenida Marginal esquerda do Rio Jundiaí, km 1, sentido Jundiaí;

Avenida Marginal direita do Rio Jundiaí, nº 1.320, sentido Jundiaí;

Avenida Marginal direita do Rio Jundiaí, km 6, sentido Jundiaí;

Avenida Marginal esquerda do Rio Jundiaí, km 4, sentido Campo Limpo.

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Diariamente, o Ipem-SP realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade, destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o Estado de São Paulo. Conforme a portaria Inmetro 158/2022, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo. A obrigatoriedade da fiscalização do Ipem-SP também é feita para manter a relação de confiança entre o cidadão e o governo.