Entrar no veículo, colocar o cinto, dar partida, engatar a marcha, olhar ao redor e sair. Esse passo a passo é básico para todo motorista cotidianamente. No entanto, neste início de ano em Jundiaí, muita gente parece ter se esquecido de um detalhe: o cinto de segurança. Dirigir sem o uso adequado deste item de segurança foi o principal motivo de multas aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) entre janeiro e fevereiro deste ano, com 521 ocorrências.

Em segundo lugar, conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado rendeu aos jundiaienses 488 multas. Em seguida, uma infração cada vez mais comum, para a qual os motoristas não dão a devida importância, mas que pode gerar situações perigosas e até fatais: dirigir o veículo manuseando telefone celular, com 354 multas aplicadas nos dois primeiros meses do ano. Em quarto lugar, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com capacete sem viseira ou óculos ou em desacordo com o Contran (Conselho Nacional de Trânsito), com 212 casos flagrados. Por fim, conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, infração que rendeu 144 multas aplicadas pelo Detran-SP na cidade.

