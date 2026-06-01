A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Itatiba está com inscrições abertas para projetos culturais que possam ser beneficiados pela Política Pública Nacional Aldir Blanc (PNAB) em três novos editais, por meio de chamamentos públicos, sendo um para premiação de pontos de cultura, outro de projetos para pontos de cultura e outro para seleção de projetos culturais. Neste último, estão englobadas sete categorias de projetos.

Os interessados têm até o dia 25 de junho para realizar a inscrição, presencialmente, na sede da Secretaria, localizada no Solar Ferraz Costa, dentro do Parque Municipal. Os detalhes estão disponíveis no Mapa Cultural de Itatiba (CLICA AQUI), no site da Prefeitura de Itatiba (CLICA AQUI) e na Seção de Licitações, localizada à avenida Luciano Consoline - 600, no Jardim de Lucca. A publicação consta na Imprensa Oficial do dia 23/05.

Os editais também estão publicados na página de transparência da PNAB (CLICA AQUI) com a agenda de eventos já contemplados com a Aldir Blanc em Itatiba e resultado dos editais. A equipe da Secretaria também oferece tira-dúvidas aos interessados por meio do número de telefone (11) 4524-4237 e e-mail cultura@cultura.itatiba.sp.gov.br.