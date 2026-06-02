Quinta-feira (4) é feriado de Corpus Christi e na sexta-feira (5) será ponto facultativo. A Prefeitura de Jundiaí informa os horários de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o período.
Setores administrativos
Os setores administrativos em geral não terão expediente a partir de quinta-feira (4), com retorno do atendimento na segunda-feira (8), em horário normal. Estão incluídos: Paço Municipal; Secretarias Municipais externas; Procon; Fundo Social de Solidariedade (Funss).
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente nesta quarta-feira (3) e reabrem na segunda-feira (8). O Caps AD e o Caps 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão normalmente:
- Unidade da Ponte São João e PA do Retiro: das 7h às 19h (portões fecham às 18h);
- Unidades da Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste: funcionamento 24 horas;
- Hospital São Vicente de Paulo e Hospital Universitário (HU): seguem com atendimento normal durante o feriado.
Transporte público
A Secretaria de Mobilidade e Transporte irá adotar uma operação especial no transporte coletivo ao longo do feriado, com reforço em linhas que atendem principalmente a região do Distrito Industrial.
Na quinta-feira (4) os ônibus municipais irão circular com horários de domingo, devido à redução no volume de passageiros. Ainda assim, para atender os trabalhadores que vão trabalhar normalmente, principalmente na região do Distrito Industrial, algumas linhas terão reforço na operação. Ao todo, seis linhas receberão ampliação no atendimento, com a inclusão de 11 veículos extras, garantindo mais conforto e opções de deslocamento aos usuários.
Sexta-feira (5), o transporte coletivo irá operar com horários de dias úteis, exceto as linhas:
- Linha 310 – Terminal Vila Arens / Parque da Cidade / Mundo das Crianças: circulará em caráter excepcional;
- Linha 577 – Paço Municipal: operará com horários especiais;
- Linhas escolares e universitárias não circularão.
A relação completa das linhas com horários estará disponível no site do SITU Jundiaí e também por meio de informes nos terminais.
Assistência e Desenvolvimento Social
O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro), equipamento voltado ao atendimento à população em situação de rua, funciona normalmente até quarta-feira (3) e retoma o atendimento na segunda-feira (8). Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) dão continuidade às ações de busca ativa e Operação Noites Frias, disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24h por dia, pelo telefone (11) 98531-0146.
Educação
As unidades escolares municipais e o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação não terão atividades a partir de quinta-feira (4), com retorno na segunda-feira (8), em horário normal.
Cultura
Na quinta-feira (4), o Espaço Expressa contará com o evento Dia do Vinho, que segue por todo o final de semana do feriado. O Museu Ferroviário permanece aberto com a exposição ‘Ferrovias… Muito Além dos Trilhos’. Os demais espaços permanecerão fechados.
Na sexta-feira (5), o Teatro Polytheama apresenta o stand up ‘Gio Lisboa’, às 19h30. O Museu Ferroviário e Espaço Expressa permanecem abertos. Os demais espaços continuarão fechados.
No sábado (6), o Centro das Artes abre com o espetáculo ‘Mostra Triarte 2026’, às 19h30. A Fábrica das Infâncias Japy contará com a ‘Oficina de Artes Circenses’ e a Biblioteca Municipal Profº Nelson Foot terá contação de histórias, oficina de xadrez e lançamento de livro. O Museu Ferroviário, a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão abrem com suas exposições. O Teatro Polytheama estará fechado.
No domingo (7), o Teatro Polytheama apresenta ‘Gala Corpo em Cena 2026’, às 19h30. O Centro das Artes abre com o espetáculo ‘Qual o Sentido da Vida?’, às 16h. A Fábrica das Infâncias Japy abre com oficina de xadrez e contação de histórias. O Espaço Expressa encerra o evento “Dia do Vinho”. O Museu Ferroviário e o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão permanecem abertos para visitação. A Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e a Biblioteca Municipal Profº Nelson Foot permanecem fechadas, conforme horário habitual.
CEU das Artes e o Centro Cultural Américo Mendes não possuem nenhuma programação por todo período.
Parques municipais
Os parques municipais funcionam normalmente durante todo o feriado, respeitando os horários habituais de cada unidade, que podem ser conferidos aqui.
Centros Esportivos
Os Centros Esportivos funcionarão na quinta (4), sexta (5), sábado (6) e domingo (7), das 8h às 18h.
As exceções são:
- CECE Nicolino de Luca (Bolão) – das 6h às 18h;
- CECE Sororoca – das 8h às 20h.
Ambos não funcionarão na quinta-feira e voltam ao funcionamento normal na sexta-feira.
Feiras e Varejões
Não haverá varejão noturno na Argos e no Parque do Cerrado. As demais feiras livres e varejões noturnos mantém a programação normal. Toda a programação, locais e horários podem ser consultados no site do Agronegócio e Abastecimento.
Espaço Jundiaí Empreendedora
O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, onde também funcionam o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Banco do Povo e o Sebrae AQUI, estará fechado na quinta (4), na sexta (5) e no domingo (7), abrindo excepcionalmente no sábado (6), das 10h às 18h, para a ação de vacinação contra gripe. O espaço retoma o atendimento ao público a partir das 8h da segunda-feira (8).
Dae Jundiaí
A sede administrativa da Dae e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João e Eloy Chaves não terão expediente na quinta (4) e sexta-feira (5). A unidade da empresa no Poupatempo vai funcionar sexta-feira (5), das 9h às 16h30 e, também no sábado (6), das 9h às 12h30.
Em caso de urgência, os munícipes podem entrar em contato com a Dae pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 0133 155, com ligação gratuita e atendimento 24 horas.
Coleta de lixo
Não haverá interrupção nos serviços de coleta orgânica, seletiva (reciclável) e Cata-Treco, que seguem conforme o cronograma regular.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Jundiaí mantêm atendimento 24 horas, durante todo o período do feriado, por meio do telefone 153.
Defesa Civil
A Defesa Civil também funciona normalmente durante o carnaval. Em caso de emergência, o telefone do órgão é o 199 ou (11) 4589-0199.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos e visitas. O atendimento do velório Adamastor Fernandes segue o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.