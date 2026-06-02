Quinta-feira (4) é feriado de Corpus Christi e na sexta-feira (5) será ponto facultativo. A Prefeitura de Jundiaí informa os horários de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o período.

Setores administrativos

Os setores administrativos em geral não terão expediente a partir de quinta-feira (4), com retorno do atendimento na segunda-feira (8), em horário normal. Estão incluídos: Paço Municipal; Secretarias Municipais externas; Procon; Fundo Social de Solidariedade (Funss).

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente nesta quarta-feira (3) e reabrem na segunda-feira (8). O Caps AD e o Caps 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.