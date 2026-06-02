

Uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida, que estava engasgada e desacordada, foi salva por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão, na madrugada desta terça-feira (2), em Cabreúva. O resgate só foi possível após um ato heroico e desesperado da mãe, que interceptou uma viatura em busca de ajuda.

Os PMs realizavam patrulhamento pela avenida Vereador José Donato quando foram surpreendidos por um veículo trafegando no contrafluxo. O motorista piscava os faróis e acenava, gritando por socorro.

Ao pararem para verificar a situação, os policiais encontraram uma mulher com a filha recém-nascida. A bebê estava engasgada e sem sinais aparentes de reação.