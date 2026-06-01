O feriado prolongado de Corpus Christi promete movimento intenso nas rodovias concedidas de todo o Estado de São Paulo. O sistema Anhanguera-Bandeirantes está entre uma das rotas que deve concentrar a maior movimentação, registrando um fluxo de 2,625 milhões de veículos circulando entre quarta-feira e domingo.
Para garantir mais segurança nas vidas, o Centro de Controle Operacional da concessionária, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, fará o monitoramento do sistema viário 24 horas por dia. Para auxilias os trabalhos serão utilizados equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 110 câmeras de Circuito Fechado de TV, Sistema Analisador de Tráfego com 37 faixas, 9 estações de meteorologia, além de 31 painéis fixos de mensagens variáveis.
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Maior movimento
De acordo com a concessionária responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, os horários de maior movimento são:
- Quarta-feira - 03/06 - das 16h às 20h – no sentido capital-interior - saída para o feriado;
- Quinta-feira - 04/06 - das 9h às 13h – no sentido capital-interior - saída para o feriado;
- Domingo - 07/06 - das 15h às 22h – no sentido interior-capital - retorno do feriado.
Operação especial
Especialmente, na quinta-feira (03) e no domingo (07), das 14 às 22 horas, caminhões com destino à Capital devem utilizar a rodovia Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes.
De acordo com a concessionária, a medida visa a melhora de distribuição do tráfego pelas rodovias.
Dúvidas e informações
O motorista consegue tirar dúvidas e buscar informações sobre a operação Corpus Christi por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O número de telefone é 0800 055 55 50.