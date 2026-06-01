O feriado prolongado de Corpus Christi promete movimento intenso nas rodovias concedidas de todo o Estado de São Paulo. O sistema Anhanguera-Bandeirantes está entre uma das rotas que deve concentrar a maior movimentação, registrando um fluxo de 2,625 milhões de veículos circulando entre quarta-feira e domingo.

Para garantir mais segurança nas vidas, o Centro de Controle Operacional da concessionária, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, fará o monitoramento do sistema viário 24 horas por dia. Para auxilias os trabalhos serão utilizados equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 110 câmeras de Circuito Fechado de TV, Sistema Analisador de Tráfego com 37 faixas, 9 estações de meteorologia, além de 31 painéis fixos de mensagens variáveis.

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