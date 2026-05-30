O feriado prolongado de Corpus Christi terá uma programação especial em Jundiaí. De 4 a 7 de junho, o Espaço Expressa recebe mais uma edição do Festival Dia do Vinho, evento que valoriza a tradição vitivinícola do município e fortalece o turismo, a cultura e a gastronomia local.

Durante os quatro dias de programação, o público poderá conhecer diferentes rótulos produzidos pelas vinícolas da cidade, participar de experiências de harmonização, apreciar a gastronomia regional e acompanhar apresentações musicais. O festival reforça a importância do vinho como patrimônio cultural de Jundiaí e proporciona um ambiente de convivência para moradores e visitantes durante o feriado.

Participam desta edição as vinícolas Oliveira, Marquesim, Castanho, Fontebasso, Casa Martins, Vendramin, Maziero, Português, Villaggio Brunelli, Galvão e Saccomani. A programação musical foi pensada para acompanhar cada momento do festival, criando o cenário perfeito para brindar, relaxar e aproveitar os bons encontros.