O feriado prolongado de Corpus Christi terá uma programação especial em Jundiaí. De 4 a 7 de junho, o Espaço Expressa recebe mais uma edição do Festival Dia do Vinho, evento que valoriza a tradição vitivinícola do município e fortalece o turismo, a cultura e a gastronomia local.
Durante os quatro dias de programação, o público poderá conhecer diferentes rótulos produzidos pelas vinícolas da cidade, participar de experiências de harmonização, apreciar a gastronomia regional e acompanhar apresentações musicais. O festival reforça a importância do vinho como patrimônio cultural de Jundiaí e proporciona um ambiente de convivência para moradores e visitantes durante o feriado.
Participam desta edição as vinícolas Oliveira, Marquesim, Castanho, Fontebasso, Casa Martins, Vendramin, Maziero, Português, Villaggio Brunelli, Galvão e Saccomani. A programação musical foi pensada para acompanhar cada momento do festival, criando o cenário perfeito para brindar, relaxar e aproveitar os bons encontros.
Na quinta-feira (4), primeiro dia do evento, o clima começa leve e descontraído com o Trio Soul Balanço, às 16h. O grupo apresenta releituras de clássicos da música brasileira, trazendo novas sonoridades e muita energia para abrir a programação. À noite, às 20h, é a vez de Yuri Apsy subir ao palco com um repertório marcado pelo blues.
A sexta-feira (5) será embalada pela voz e violão de João Carlos de Luca, que se apresenta às 16h, com uma pausa especial para o tradicional brinde do festival. Na sequência, às 20h, a Banda Bem-te-vi assume o palco.
No sábado (6), a programação começa à tarde com a Rock in Road, às 16h, trazendo clássicos que prometem agradar os amantes do rock. Após o momento do brinde, às 20h, o evento segue em alta voltagem com a Aranhas Amplificadas, em um show repleto de sucessos do rock nacional e canções que marcaram gerações.
O encerramento, no domingo (7), mantém o clima acolhedor do Festival Dia do Vinho. Às 14h Rodolfo Voz e Violão conduz a trilha sonora da tarde com um repertório leve e envolvente. Após o tradicional brinde, a festa se despede em grande estilo com a Banda Old Chevi, que sobe ao palco às 19h para fechar a programação com muita música, animação e celebração.
Além dos shows e dos vinhos, o festival contará com ampla praça de alimentação, opções gastronômicas para todos os gostos, artesanato, espaços de convivência e experiências ligadas à cultura do vinho, proporcionando um passeio completo para moradores e visitantes.
A diretora do Departamento de Fomento ao Turismo da Smaat, Mirian Oliveira, ressalta que o evento se consolidou como uma das principais atrações do calendário turístico da cidade. “O Festival Dia do Vinho reúne aquilo que Jundiaí tem de melhor: tradição, hospitalidade, cultura, gastronomia e a qualidade dos nossos produtores. É um convite para que moradores e visitantes aproveitem o feriado vivenciando experiências únicas em um dos espaços mais emblemáticos da cidade”, destaca.
Com entrada gratuita, o Festival Dia do Vinho será realizado no Espaço Expressa, na avenida União dos Ferroviários, 1760, antigo Complexo Fepasa, com estacionamento gratuito e coberto.