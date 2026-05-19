Um carpinteiro e o vigilante de uma obra foram mantidos reféns por cerca de duas horas durante um assalto ocorrido no início da madrugada desta terça-feira (19), na Vila Municipal, em Jundiaí. Os criminosos fugiram levando celulares, dinheiro e ferramentas do canteiro de obras.

Já passava da meia-noite, quando três homens encapuzados e armados invadiram o local. As vítimas foram rendidas, amarradas pelos pés e pelas mãos e, em seguida, trancadas dentro de um container.

Enquanto os trabalhadores permaneciam sob domínio dos criminosos, os assaltantes recolheram diversos objetos da obra, incluindo ferramentas, aparelhos celulares, relógios e dinheiro.