19 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Funcionários de obra ficam por duas horas em poder de bandidos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os bandidos deixaram o local sem libertar as vítimas
Os bandidos deixaram o local sem libertar as vítimas

Um carpinteiro e o vigilante de uma obra foram mantidos reféns por cerca de duas horas durante um assalto ocorrido no início da madrugada desta terça-feira (19), na Vila Municipal, em Jundiaí. Os criminosos fugiram levando celulares, dinheiro e ferramentas do canteiro de obras.

Já passava da meia-noite, quando três homens encapuzados e armados invadiram o local. As vítimas foram rendidas, amarradas pelos pés e pelas mãos e, em seguida, trancadas dentro de um container.

Enquanto os trabalhadores permaneciam sob domínio dos criminosos, os assaltantes recolheram diversos objetos da obra, incluindo ferramentas, aparelhos celulares, relógios e dinheiro.

Após aproximadamente duas horas de ação, os bandidos deixaram o local sem libertar as vítimas.

Algum tempo depois, o carpinteiro e o vigilante conseguiram se soltar e pedir ajuda.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal e registrada no Plantão Policial. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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