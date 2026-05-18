O domingo (17) foi marcado por chuva na região e também por acidentes na rodovia Anhanguera (SP-330). À noite, dois acidentes graves aconteceram em Jundiaí e em Cajamar, de acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Por volta das 19h10, um motociclista morreu na via depois de colidir lateralmente com uma carreta, cair na faixa de rolamento e ser atropelado. Segundo informações, a motocicleta trafegava sentido Interior, entre as faixas um e dois, quando, no km 61, por motivos a serem esclarecidos, bateu lateralmente na carreta e caiu. Depois disso, foi atropelado pela carreta que evadiu-se do local.