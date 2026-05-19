19 de maio de 2026
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JUNDIAÍ E LOUVEIRA

Polícia e CPFL flagram furto de energia em mineradoras de bitcoin

Por Redação | CPFL Piratininga
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / CPFL Piratininga
A operação envolveu policiais 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais (DEIC) de São Paulo
A operação envolveu policiais 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais (DEIC) de São Paulo

Uma operação conjunta da CPFL Piratininga com a 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais (Deic) de São Paulo resultou em dois flagrantes de furto de energia elétrica em mineradoras de bitcoin localizadas em Jundiaí e Louveira.

Os imóveis não possuíam medidores de energia e apresentavam consumos altíssimos, caracterizando fraude no fornecimento. Os locais foram identificados no Distrito Industrial, em Jundiaí, e no bairro Terra Nobre, em Louveira.

A prática de furto de energia é considerada crime, com pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa. A CPFL reforça que continuará atuando em parceria com as autoridades policiais para combater irregularidades e garantir o fornecimento seguro de energia.

O responsável pelas duas mineradoras foi levado à delegacia. O flagrante foi lavrado na Capital.

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