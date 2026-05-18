Com o objetivo de transformar Jundiaí em um polo cada vez mais conectado à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, representantes do município participaram de uma reunião com a reitoria da Universidade Estadual Paulista (Unesp) para formalizar o interesse na realização de um estudo de viabilidade para implantação de um campus da universidade na cidade.

O encontro marca mais um passo dentro do eixo de inovação e desenvolvimento econômico do programa Desenvolve+ da SMDCT e reforça o movimento da gestão em buscar parcerias estratégicas que ampliem oportunidades para a população e fortaleçam o potencial regional.

A proposta apresentada pela prefeitura sugere a possibilidade de instalação de um campus voltado às áreas de tecnologia, ciência e inovação em Jundiaí, considerando o potencial da Região Metropolitana de Jundiaí, que reúne mais de 840 mil habitantes, além da forte demanda por ensino superior público e qualificação profissional ligada a setores estratégicos como indústria 4.0, inteligência artificial e sustentabilidade.