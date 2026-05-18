Com o objetivo de transformar Jundiaí em um polo cada vez mais conectado à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, representantes do município participaram de uma reunião com a reitoria da Universidade Estadual Paulista (Unesp) para formalizar o interesse na realização de um estudo de viabilidade para implantação de um campus da universidade na cidade.
O encontro marca mais um passo dentro do eixo de inovação e desenvolvimento econômico do programa Desenvolve+ da SMDCT e reforça o movimento da gestão em buscar parcerias estratégicas que ampliem oportunidades para a população e fortaleçam o potencial regional.
A proposta apresentada pela prefeitura sugere a possibilidade de instalação de um campus voltado às áreas de tecnologia, ciência e inovação em Jundiaí, considerando o potencial da Região Metropolitana de Jundiaí, que reúne mais de 840 mil habitantes, além da forte demanda por ensino superior público e qualificação profissional ligada a setores estratégicos como indústria 4.0, inteligência artificial e sustentabilidade.
“O nosso compromisso é buscar caminhos que preparem os jovens de Jundiaí para o futuro. Estamos falando de educação, inovação, geração de oportunidades e desenvolvimento regional. A aproximação com a Unesp é importante justamente porque conecta o município ao conhecimento, à pesquisa e à formação de talentos”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
A iniciativa agora avança para uma nova etapa, com a criação de um grupo de trabalho conjunto entre município e universidade. O objetivo será estruturar estudos e compreender a viabilidade da implantação, considerando as vocações econômicas e acadêmicas da região, além das diretrizes de expansão da própria instituição.
Segundo o diretor de ciência e tecnologia da SMDCT, Humberto Cereser, a proposta também dialoga diretamente com projetos estratégicos do município. “Jundiaí possui localização estratégica, infraestrutura, força econômica e um ambiente cada vez mais voltado à tecnologia e ao desenvolvimento sustentável. A aproximação com a universidade amplia as possibilidades de cooperação e construção de soluções conjuntas”, afirmou.
Além da discussão sobre o estudo de implantação, o encontro também abriu espaço para futuras parcerias e cooperações institucionais entre o município e a universidade, independentemente da criação do campus.
Participaram da reunião a reitora da universidade, Profa. Dra. Maysa Furlan, o pró-reitor de Pesquisa, Prof. Dr. Edson Cocchieri Botelho, o prefeito Gustavo Martinelli, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, além do diretor de Ciência e Tecnologia, Tiago Antunes, e do assessor da pasta, Mark Willian.