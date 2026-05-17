Na madrugada de ontem (16) a família de Ricardo Queiroz e Ingridi Santos sofreu um grande susto, mas com final feliz. O casal que tem uma filha de 3 anos estava à espera de João Ricardo Queiroz. Mas a gravidez de 37 semanas foi interrompida na madrugada quando após sofrer contrações a bolsa de Ingridi estourou às 3h. O pai do bebê ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para amigos vizinhos, mas sabia que não tinha muito tempo. Ali mesmo, na sala de casa, ele ajudou a esposa a ter o filho de 2.740 Kg nos braços por meio de um parto natural.

Em relato ao Jornal de Jundiaí, Ricardo contou que após João Ricardo nascer ele procurou proteger ele e a esposa até a chegada do Samu. “Eu agasalhei os dois com uma manta porque estava frio, mas sem tocar no cordão umbilical, porque estava frio. Em seguida a equipe do Samu e alguns amigos chegaram”.

Com a chegada do Samu, a equipe assumiu o caso: cortou o cordão umbilical e retirou a placenta, envolveu o bebê e a mãe em uma manta térmica e encaminhou os dois para o Hospital Universitário de Jundiaí. De acordo com Ingridi, o nascimento de João Ricardo estava planejado para acontecer no HU, com todo o suporte técnico que a mãe e a criança necessitariam.