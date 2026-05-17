18 de maio de 2026
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SUSTO E FINAL FELIZ

Bebê antecipa nascimento e pai realiza parto na sala de casa

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo pessoal
João Ricardo Queiroz nasceu na sala de sua casa, com 2.740 Kg
João Ricardo Queiroz nasceu na sala de sua casa, com 2.740 Kg

Na madrugada de ontem (16) a família de Ricardo Queiroz e Ingridi Santos sofreu um grande susto, mas com final feliz. O casal que tem uma filha de 3 anos estava à espera de João Ricardo Queiroz. Mas a gravidez de 37 semanas foi interrompida na madrugada quando após sofrer contrações a bolsa de Ingridi estourou às 3h. O pai do bebê ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para amigos vizinhos, mas sabia que não tinha muito tempo. Ali mesmo, na sala de casa, ele ajudou a esposa a ter o filho de 2.740 Kg nos braços por meio de um parto natural.

Em relato ao Jornal de Jundiaí, Ricardo contou que após João Ricardo nascer ele procurou proteger ele e a esposa até a chegada do Samu. “Eu agasalhei os dois com uma manta porque estava frio, mas sem tocar no cordão umbilical, porque estava frio. Em seguida a equipe do Samu e alguns amigos chegaram”.

Com a chegada do Samu, a equipe assumiu o caso: cortou o cordão umbilical e retirou a placenta, envolveu o bebê e a mãe em uma manta térmica e encaminhou os dois para o Hospital Universitário de Jundiaí. De acordo com Ingridi, o nascimento de João Ricardo estava planejado para acontecer no HU, com todo o suporte técnico que a mãe e a criança necessitariam.

“O momento foi intenso, de muita emoção. Não esperávamos que fosse assim. Estava tudo planejado para o nascimento dele. Foi um susto enorme. Mesmo assim, sou muito grata por tudo ter acontecido como foi. É como era para ser”, destacou Ingrid.

Os pais estão gratos pelo atendimento que tiveram por parte do Samu e do HU. “Só gratidão por esse time de anjos que nos acompanhou nessa hora tão especial. O João Ricardo foi muito esperado e amado. Somos afortunados com a chegada dele em nossas vidas”, declararam.

Passado o susto, João Ricardo e Ingridi estão bem. Eles ainda estão no hospital e devem receber alta nesta segunda-feira (18).

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