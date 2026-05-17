Na madrugada de ontem (16) a família de Ricardo Queiroz e Ingridi Santos sofreu um grande susto, mas com final feliz. O casal que tem uma filha de 3 anos estava à espera de João Ricardo Queiroz. Mas a gravidez de 37 semanas foi interrompida na madrugada quando após sofrer contrações a bolsa de Ingridi estourou às 3h. O pai do bebê ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para amigos vizinhos, mas sabia que não tinha muito tempo. Ali mesmo, na sala de casa, ele ajudou a esposa a ter o filho de 2.740 Kg nos braços por meio de um parto natural.
Em relato ao Jornal de Jundiaí, Ricardo contou que após João Ricardo nascer ele procurou proteger ele e a esposa até a chegada do Samu. “Eu agasalhei os dois com uma manta porque estava frio, mas sem tocar no cordão umbilical, porque estava frio. Em seguida a equipe do Samu e alguns amigos chegaram”.
Com a chegada do Samu, a equipe assumiu o caso: cortou o cordão umbilical e retirou a placenta, envolveu o bebê e a mãe em uma manta térmica e encaminhou os dois para o Hospital Universitário de Jundiaí. De acordo com Ingridi, o nascimento de João Ricardo estava planejado para acontecer no HU, com todo o suporte técnico que a mãe e a criança necessitariam.
“O momento foi intenso, de muita emoção. Não esperávamos que fosse assim. Estava tudo planejado para o nascimento dele. Foi um susto enorme. Mesmo assim, sou muito grata por tudo ter acontecido como foi. É como era para ser”, destacou Ingrid.
Os pais estão gratos pelo atendimento que tiveram por parte do Samu e do HU. “Só gratidão por esse time de anjos que nos acompanhou nessa hora tão especial. O João Ricardo foi muito esperado e amado. Somos afortunados com a chegada dele em nossas vidas”, declararam.
Passado o susto, João Ricardo e Ingridi estão bem. Eles ainda estão no hospital e devem receber alta nesta segunda-feira (18).