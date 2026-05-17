O homem preso nesta semana em Jundiaí com mais de 100 frascos de mounjaro do Paraguai, que seriam entregues a um cliente na cidade, foi solto durante audiência de custódia.
Com o benefício, ele responderá em liberdade por crime contra a saúde pública.
O CASO
O homem vinha sendo investigado pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes Dise, que detectou que ele faria a entrega do medicamento a um cliente em Jundiaí.
Antes, porém, ele foi interceptado. O delegado Roberto Souza Camargo Junior comentou com o Jornal de Jundiaí que a polícia não sabe, por ora, quem é o cliente que aguardava o produto.
O caso segue em investigação.