O homem preso nesta semana em Jundiaí com mais de 100 frascos de mounjaro do Paraguai, que seriam entregues a um cliente na cidade, foi solto durante audiência de custódia.

Com o benefício, ele responderá em liberdade por crime contra a saúde pública.

O CASO

O homem vinha sendo investigado pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes Dise, que detectou que ele faria a entrega do medicamento a um cliente em Jundiaí.