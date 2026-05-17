Um motociclista foi preso por guardas municipais, na porta da casa dele, no bairro Colina do Pontal, em Campo Limpo Paulista, depois de tentar fugir dos GMs, sem motivo algum.

Os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando suspeitaram de quatro homens em duas motos. Eles saíram em fuga para direções opostas, sendo que a viatura 'escolheu' uma das duplas para perseguir.

Durante a fuga a dupla caiu. O condutor, no entanto, se levantou rapidamente, montou na moto novamente e seguiu fugindo, abandonando o garupa.