Um motociclista foi preso por guardas municipais, na porta da casa dele, no bairro Colina do Pontal, em Campo Limpo Paulista, depois de tentar fugir dos GMs, sem motivo algum.
Os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando suspeitaram de quatro homens em duas motos. Eles saíram em fuga para direções opostas, sendo que a viatura 'escolheu' uma das duplas para perseguir.
Durante a fuga a dupla caiu. O condutor, no entanto, se levantou rapidamente, montou na moto novamente e seguiu fugindo, abandonando o garupa.
A perseguição se estendeu por diversas ruas, com manobras arriscadas e perigosas por parte do motociclista, que tentou entrar em sua casa.
Neste momento os guardas o abordaram.
Com ele nada de ilícito foi encontrado - o garupa também foi posteriormente detido e também não carregava nada de ilícito. Documentos pessoais e do veículo também estavam em ordem.
Questionado, ele não soube explicar a razão de ter fugido. O garupa, por sua vez, diz que pediu insistentemente para o amigo parar a moto, mas ele se recusava.
Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o condutor foi autuado por crimes de trânsito.