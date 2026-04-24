O final de semana deverá ser de baixa umidade relativa do ar em Jundiaí, podendo chegar a apenas 30% em horários de pico. O alerta é da Defesa Civil que também indica a possibilidade de sol forte com temperaturas que podem chegar aos 29° durante a tarde. A noite as temperaturas se manterão em baixa, com mínimas chegando a até 16°.

De acordo com a Defesa Civil, a tendência é de que o tempo seco persista até domingo (26), com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva apenas a partir de segunda-feira (27).

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