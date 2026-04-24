O final de semana deverá ser de baixa umidade relativa do ar em Jundiaí, podendo chegar a apenas 30% em horários de pico. O alerta é da Defesa Civil que também indica a possibilidade de sol forte com temperaturas que podem chegar aos 29° durante a tarde. A noite as temperaturas se manterão em baixa, com mínimas chegando a até 16°.
De acordo com a Defesa Civil, a tendência é de que o tempo seco persista até domingo (26), com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva apenas a partir de segunda-feira (27).
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Cuidados com a saúde
Com índices de umidade tão baixos é importante estar atento para medidas que ajudam a preservar a saúde e o bem-estar. Entre as principais recomendações estão:
- Hidratação constante, com ingestão frequente de água, sucos naturais e água de coco ao longo do dia, mesmo sem sede;
- Utilizar soro fisiológico para evitar o ressecamento do nariz e dos olhos;
- Dentro de casa, a orientação é manter os ambientes arejados e, sempre que possível, utilizar umidificadores ou alternativas caseiras, como toalhas molhadas e recipientes com água.
A Defesa Civil também recomenda evitar a exposição ao sol nos horários mais críticos, entre 10h e 16h, e reduzir a prática de atividades físicas ao ar livre nesse período. Sol forte e baixa umidade do ar podem ser prejudicial à saúde.
Atenção especial para as crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que são mais sensíveis aos efeitos do tempo seco. A orientação é oferecer líquidos com frequência e usufruir de uma alimentação leve, rica em frutas. Para os pets a recomendação é colocar vasilha com água e manter os bichinhos em locais com sombra.
Serviço
Em caso de emergências, os telefones oficiais para contato são:
Defesa Civil: 199
Guarda Municipal: 153 ou 4492-9060
Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192