De acordo com dados atualizados da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, 12,41% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos já foram vacinadas, um total de 3.483. Entre as gestantes, a cobertura é de 22,90%, o que representa 842 mulheres. Já entre os idosos, o índice é de 33,43%, com 28.377 pessoas imunizadas.

Jundiaí registra 28% de cobertura vacinal contra a gripe até o momento. O índice representa 32,7 pessoas do grupo prioritário vacinadas na campanha de 2026, número abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. A cobertura também está bem abaixo da média estadual, com 55,11%, e nacional, que registra 54,15% de vacinados em todo o país.

A preocupação das autoridades em saúde se agrava porque com a chegada do outono há aumento na circulação de vírus respiratórios. As temperaturas amenas e o tempo seco favorecem a transmissão, além da existência de diferentes variantes do vírus, o que reforça a importância da imunização anual.



“A campanha [de vacinação] segue até o dia 30 de maio, e a orientação é que a população procure pela vacina o quanto antes, especialmente no caso das crianças, que apresentam uma das menores coberturas até o momento e são mais vulneráveis às complicações da doença”, alerta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí, Carolina de Azevedo.

Vacinação

A vacina contra a gripe está disponível em todas as 35 unidades de saúde de Jundiaí, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. A imunização é destinada aos públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, professores, entre outros grupos.

Para receber a dose da vacina é necessário apresentar documento com CPF e, se possível, a carteira de vacinação.