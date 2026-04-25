A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para mudança nas condições do tempo entre domingo (26) e os próximos dias, com previsão de pancadas de chuva em várias regiões paulistas. A instabilidade climática deve começar no período da tarde e se intensificar no início da semana.

No domingo, a previsão indica manhã com predomínio de sol em grande parte do estado. A partir da tarde, porém, há possibilidade de chuva isolada acompanhada de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul e sudeste. Segundo o órgão, a mudança ocorre em razão da aproximação de uma frente fria pelo oceano, somada ao calor e à alta umidade.

Na segunda-feira (27), o avanço do sistema deve atingir todo o território paulista. As chuvas podem ocorrer ao longo do dia, com intensidade moderada a forte em alguns momentos. As áreas mais afetadas tendem a ser novamente as regiões sul e sudeste, onde também há previsão de ventos e descargas elétricas.