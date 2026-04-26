A Prefeitura de Jundiaí abriu inscrições para um curso gratuito de hortas urbanas voltado a moradores interessados em cultivo sustentável e no uso de áreas públicas para produção de alimentos. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de maio, e as aulas estão previstas para começar no dia 13.

A formação terá carga de 15 horas, com encontros presenciais nos dias 13, 20 e 27 de maio, sempre das 8h às 13h, na Unidam, no Jardim Florestal. O curso é oferecido pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e integra o programa municipal de incentivo à agricultura urbana.



Segundo o edital, a participação é um dos requisitos para moradores que desejam futuramente obter a cessão de uso de áreas públicas destinadas ao plantio. A Prefeitura ressalta, porém, que a conclusão do curso não garante automaticamente a liberação de espaço, o que depende de outros critérios e da disponibilidade do município.

