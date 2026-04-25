Um acidente envolvendo um guincho da concessionária, um Fiat Palio e uma Chevrolet Spin deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (25), na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em São Paulo, no sentido capital.

Segundo informações apuradas no local, o guincho leve da concessionária Ecovias Leste Paulista trafegava pela pista sentido oeste quando parou no acostamento, na altura do km 13,3, para atender um Palio que apresentava pane mecânica.

Neste momento, uma Spin, que seguia pelo acostamento, colidiu na traseira do Palio, projetando o veículo contra a traseira do guincho.