Um acidente envolvendo um guincho da concessionária, um Fiat Palio e uma Chevrolet Spin deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (25), na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em São Paulo, no sentido capital.
Segundo informações apuradas no local, o guincho leve da concessionária Ecovias Leste Paulista trafegava pela pista sentido oeste quando parou no acostamento, na altura do km 13,3, para atender um Palio que apresentava pane mecânica.
Neste momento, uma Spin, que seguia pelo acostamento, colidiu na traseira do Palio, projetando o veículo contra a traseira do guincho.
De acordo com o balanço inicial, cinco pessoas saíram ilesas — ocupantes da Spin e do guincho. Outras duas vítimas que estavam no Palio ficaram feridas, sendo uma com ferimentos leves e outra em estado moderado.
O acostamento permanece interditado desde 15h22. Já as faixas 4, 3 e 2 chegaram a ser bloqueadas temporariamente para atendimento da ocorrência e foram liberadas às 16h56, com exceção da faixa 2, reaberta às 16h35.
Segundo a concessionária, o tráfego seguia lento por cerca de cinco quilômetros, entre os kms 18 e 13, no sentido capital. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária atuaram no atendimento da ocorrência.