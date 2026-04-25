A Prefeitura de Jundiaí informou que vai iniciar, a partir de maio, uma série de intervenções viárias em diferentes regiões da cidade. As medidas integram um planejamento voltado ao curto, médio e longo prazo, com foco em mobilidade urbana, segurança no trânsito e melhoria da circulação de veículos e pedestres.

Entre os locais citados pela administração estão Ponte São João e Vila Maringá, que devem receber obras nas próximas semanas. Também estão previstas ações de sinalização, como instalação de semáforos para travessia de pedestres, adequação e ampliação de calçadas, além de reforço da sinalização horizontal e vertical.

Outro projeto em andamento é a implantação da terceira faixa da Marginal do Medeiros. Segundo a Prefeitura, a intervenção busca reduzir congestionamentos na avenida Dom Gabriel e melhorar o acesso ao bairro, com maior fluidez para motoristas que entram e saem da região.