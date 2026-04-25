25 de abril de 2026
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INTERVENÇÕES

Jundiaí anuncia pacote de obras viárias a partir de maio

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jundiaí
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Fotógrafos PMJ
O planejamento foi discutido em reunião realizada no Paço Municipal entre o prefeito Gustavo Martinelli e representantes de secretarias
O planejamento foi discutido em reunião realizada no Paço Municipal entre o prefeito Gustavo Martinelli e representantes de secretarias

A Prefeitura de Jundiaí informou que vai iniciar, a partir de maio, uma série de intervenções viárias em diferentes regiões da cidade. As medidas integram um planejamento voltado ao curto, médio e longo prazo, com foco em mobilidade urbana, segurança no trânsito e melhoria da circulação de veículos e pedestres.

Entre os locais citados pela administração estão Ponte São João e Vila Maringá, que devem receber obras nas próximas semanas. Também estão previstas ações de sinalização, como instalação de semáforos para travessia de pedestres, adequação e ampliação de calçadas, além de reforço da sinalização horizontal e vertical.

Outro projeto em andamento é a implantação da terceira faixa da Marginal do Medeiros. Segundo a Prefeitura, a intervenção busca reduzir congestionamentos na avenida Dom Gabriel e melhorar o acesso ao bairro, com maior fluidez para motoristas que entram e saem da região.

Nos próximos meses, o município também deverá executar obras de sua responsabilidade ligadas ao projeto do Trem Intercidades (TIC), iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Os detalhes das intervenções ainda serão divulgados pela administração municipal.

O planejamento foi discutido em reunião realizada no Paço Municipal entre o prefeito Gustavo Martinelli e representantes das secretarias de Governo, Infraestrutura e Serviços Públicos, Mobilidade e Transporte, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, além da DAE Jundiaí. Segundo a Prefeitura, novos encontros devem ocorrer para atualização de cronogramas e definição de prioridades.

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