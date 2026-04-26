O número de brasileiros que vivem sozinhos mais do que dobrou nos últimos 13 anos, segundo dados do IBGE. Entre 2012 e 2025, a população em lares unipessoais saltou de 7,5 milhões para 15,6 milhões de pessoas. As informações fazem parte da PNAD Contínua, que indica que quase 1 em cada 5 domicílios do país (19,7%) tem apenas um morador. Embora o levantamento não detalhe dados por município, a realidade de Jundiaí segue a mesma tendência. De acordo com o Censo 2022, último realizado, 17,4% dos domicílios da cidade eram ocupados por uma única pessoa.

Esse movimento começa a transformar o mercado imobiliário local. Segundo Eli Gonçalves, vice-presidente da Proempi (Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região), o comportamento indica mudanças claras que devem ser aplicadas no conceito de moradia. “O espaço interno perde um pouco de importância, enquanto os serviços e a praticidade ganham protagonismo. Quem mora sozinho busca otimizar o tempo e focar em atividades profissionais ou de estudo”, explica.

Com isso, os empreendimentos passam a valorizar mais as áreas comuns e a oferta de serviços oferecidos no condomínio. Estruturas como academia, coworking, lavanderia compartilhada, minimercados e até cozinhas coletivas tornam-se diferenciais importantes. Além disso, há uma preocupação crescente com a socialização, especialmente entre moradores mais velhos que vivem sozinhos, o que indica o aumento da necessidade de espaços de convivência.