A Prefeitura de Jundiaí publicou nesta sexta-feira (24) o resultado do processo de seleção para preenchimento das vagas abertas nos varejões noturnos e diurnos do município. A publicação foi realizada na Imprensa Oficial e contempla novos permissionários e feirantes já atuantes. A seleção foi realizada por meio de edital público elaborado pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. O processo garantiu transparência e igualdade de oportunidades aos candidatos.

As vagas foram distribuídas entre diferentes pontos da cidade, como Argos, Eloy Chaves, Hortolândia, Parque do Cerrado para o período noturno e Vista Alegre no período diurno, contemplando segmentos como gastronomia, hortifruti e recreação infantil. Conforme previsto no edital, candidatos que não compareceram no dia e horário do sorteio foram automaticamente desclassificados.

Um dos destaques deste processo é o varejão diurno do Vista Alegre, cuja seleção tem caráter especial por estar vinculada à inauguração do novo espaço, marcada para o dia 16 de maio.