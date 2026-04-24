A Prefeitura de Jundiaí publicou nesta sexta-feira (24) o resultado do processo de seleção para preenchimento das vagas abertas nos varejões noturnos e diurnos do município. A publicação foi realizada na Imprensa Oficial e contempla novos permissionários e feirantes já atuantes. A seleção foi realizada por meio de edital público elaborado pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. O processo garantiu transparência e igualdade de oportunidades aos candidatos.
As vagas foram distribuídas entre diferentes pontos da cidade, como Argos, Eloy Chaves, Hortolândia, Parque do Cerrado para o período noturno e Vista Alegre no período diurno, contemplando segmentos como gastronomia, hortifruti e recreação infantil. Conforme previsto no edital, candidatos que não compareceram no dia e horário do sorteio foram automaticamente desclassificados.
Um dos destaques deste processo é o varejão diurno do Vista Alegre, cuja seleção tem caráter especial por estar vinculada à inauguração do novo espaço, marcada para o dia 16 de maio.
Ana Mara Pra da Silva, que atua com bolos e doces, começou no ano passado na feira livre e vê nos varejões noturnos uma chance de crescer. “É uma oportunidade importante para divulgar meu trabalho e conquistar novos clientes”, destaca.
Já Claudemir Alves, que trabalha com pastel há 18 anos, reforça a importância da ampliação dos pontos de venda. “Cada novo espaço é uma oportunidade de aumentar a renda e alcançar mais pessoas”, afirma.
Crislaynne Souza Silva, que iniciou há cerca de três meses com a venda de guaraná da Amazônia, produto típico de Manaus e semelhante ao açaí, comemora. “O varejão noturno ajuda muito quem está começando. O produto está fazendo sucesso e isso incentiva a continuar”, conta.