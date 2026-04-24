24 de abril de 2026
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1º DE MAIO

Parque de Corrupira terá feira livre, food trucks e artesanato

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A ação reúne opções de lazer, gastronomia e valorização dos produtores locais, oferecendo uma alternativa completa para quem quer aproveitar o feriado em família
A ação reúne opções de lazer, gastronomia e valorização dos produtores locais, oferecendo uma alternativa completa para quem quer aproveitar o feriado em família

No dia 1º de maio, o Parque do Corrupira (conhecido como Parque do Trabalhador) recebe uma programação especial, com diversas atividades gratuitas ao longo de todo o dia. A ação reúne opções de lazer, gastronomia e valorização dos produtores locais, oferecendo uma alternativa completa para quem quer aproveitar o feriado em família.

A Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo participa da festa e tem como foco fortalecer a economia local e aproximar a população dos produtores e empreendedores da cidade.

Ao todo, serão 10 expositores reunindo diferentes experiências, entre eles food trucks com opções como espetinhos, lanches, churros, sorvetes e cerveja artesanal, além de empório com produtos locais. A programação também conta com a presença dos produtores das Rotas Turísticas de Jundiaí, que levam ao público um pouco da identidade rural e cultural do município.

Outro destaque é a participação dos feirantes, que irão oferecer uma variedade de produtos frescos e prontos para consumo, como verduras, frutas inteiras e cortadas, espetinhos e sucos naturais, além de opções como fondue de chocolate, água de coco e milho verde. Já o programa Jundiaí Feito à Mão marca presença com 13 artesãos, que expõem trabalhos em bordado, crochê, peças decorativas e itens exclusivos feitos manualmente, valorizando a economia criativa da cidade.

Tradicional ponto de encontro dos jundiaienses, o Parque do Corrupira reforça seu papel como espaço de convivência e lazer após um ano de sua reabertura, consolidando-se novamente como uma das principais opções para eventos e atividades ao ar livre.

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