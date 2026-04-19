O número de pessoas em idade escolar com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aumentou mais de nove vezes em Jundiaí em um período de cinco anos. Se em 2019 eram 204 estudantes nas redes pública e privada da cidade, em 2024, o número saltou para 1.886. Apesar do Transtorno do Espectro Autista não ser uma deficiência, o Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo traz dados das pessoas que possuem TEA junto aos de pessoas com deficiências. Neste contexto, entre PCDs e pessoas com TEA, que são alunos que precisam de suporte em sala de aula, TEA já representa 47,42% do total. Em 2019, eram 9,77%.

Neste mês de abril, que no último dia 2 teve o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a campanha Abril Azul foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007 para combater o preconceito e promover a inclusão. O objetivo é envolver a comunidade, trazer visibilidade e buscar uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva.

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