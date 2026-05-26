O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação de uma ex-servidora da Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Jundiaí por desvio de recursos públicos.

Segundo a decisão da 5ª Câmara de Direito Público, a então chefe da Tesouraria Municipal desviou valores entre 25 de maio de 2020 e 24 de março de 2023, por meio do sistema Nexxera.

De acordo com o acórdão, a fraude era realizada mediante simulação de pagamentos a fornecedores e alteração de dados bancários, direcionando os valores para contas de interesse da própria servidora.