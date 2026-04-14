Desde o dia 11 até 25 de abril, o Maxi Shopping Jundiaí recebe o Projeto Oportunidades Especiais, espaço exclusivo para informações sobre cadastramento de currículos de pessoas com deficiência, que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O atendimento será realizado por monitores especializados, é gratuito e ocorre durante o horário de funcionamento do shopping.
Através de parcerias, acontece o encontro de empresas que possuem Programas de Inclusão e profissionais com deficiência. Há vagas em diferentes áreas de atuação e para todos os níveis de escolaridade (ensino médio, técnico e superior). Neste ano, participam da ação empresas como Sotreq, Arcos Dorados, Drogaria São Paulo, JDE, Colégio Visconde Porto Seguro, Sapore, Coca Cola Femsa, Siemens Energy, C&A, e Grupo Casas Bahia.
O stand é adaptado para todos os tipos de deficiência e conta com atendimento para dúvidas, que é feito por profissional intérprete de libras.
No site do Oportunidades Especiais, é possível encontrar notícias relacionadas ao mundo do trabalho, como dicas de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência, aposentadoria especial e equipamentos que facilitam a inclusão no ambiente de trabalho.
Mais informações: www.oportunidadesespeciais.com.br
Serviço
Evento: Oportunidades Especiais
Local: Maxi Shopping Jundiaí - avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.000
Período: 11 a 25 de abril de 2026.
Segunda a sábado: das 10h às 22h
Domingo: 14h às 20h
Entrada Franca.