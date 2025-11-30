3 de dezembro é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Em Jundiaí, são 22.331 pessoas com alguma condição de deficiência, 5,1% da população. Os dados são do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E o acesso dessas pessoas a serviços básicos é um desafio, pois são necessárias adaptações nesses serviços e essas adaptações nem sempre existem. Um desses cenários ocorre na educação e, como resultado, a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é de 8,73% em Jundiaí, enquanto incide em 1,58% da população sem deficiência na cidade.
Este tipo de restrição pode dificultar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, o que dificulta a inclusão social desta parcela da população e também pode colocar famílias que têm pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.
Isso também fica evidente quando analisado o nível de instrução das pessoas com deficiência. Em todas as faixas etárias, 19,4% da população sem deficiência em Jundiaí não tem ou tem o Ensino Fundamental incompleto. Já entre as pessoas com deficiência, essa porcentagem é de 49,28%.
Entre quem tem Fundamental completo e Médio incompleto, a porcentagem é similar entre quem não tem (12,61%) e quem tem deficiência (12,36%). Mas a desigualdade fica novamente evidente quando o nível de instrução sobe. Entre quem tem Médio completo e Superior incompleto, 35,27% da população sem deficiência se enquadra, enquanto a categoria engloba 23,78% da população com deficiência em Jundiaí.
Por fim, entre as pessoas com Ensino Superior completo, 32,73% da população jundiaiense sem deficiência alcança o diploma de uma faculdade, enquanto 14,59% das pessoas com deficiência têm a mesma certificação. Isso mostra que a maioria da população sem deficiência ao menos conclui o Ensino Médio, enquanto a maioria das pessoas com deficiência sequer termina esta etapa do ensino.
VEJA MAIS:
- SP abre inscrições para curso básico de Libras nesta quarta (5)
- Dia D da Inclusão promove mutirão de emprego para PcD
Crianças e idosos
O número de pessoas com deficiência aumenta conforme se eleva a faixa etária da população e Jundiaí envelhece em ritmo acelerado. Na cidade, 5,6% das mulheres e 4,6% dos homens têm deficiência, e a maioria feminina pode ser reflexo da longevidade, pois mulheres, em média, vivem mais do que homens em Jundiaí e, com o avanço da idade, algumas deficiências podem surgir, como a auditiva e a visual, além de limitações de mobilidade.
Na cidade, 57% da população com 100 anos ou mais têm alguma deficiência e 57,5% também tem alguma condição na faixa etária de 95 a 99 anos. Essa porcentagem tende a diminuir conforme diminui a faixa etária e 1,5% da população de 2 a 14 anos tem deficiência.
E, por falar em faixas etárias mais jovens, nos últimos anos, aumentou consideravelmente o número de pessoas com diagnóstico de autismo em todo o mundo e também no Brasil. Jundiaí não é exceção. 1,1% da população da cidade tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), quase 5 mil pessoas. No Brasil, Jundiaí é o 5.097º município com mais pessoas com deficiência considerando a proporção populacional. Quanto ao TEA, é o 1.634º município com mais diagnósticos.
Segundo o Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, ainda com dados do Censo 2022 do IBGE, em Jundiaí, o tipo de deficiência mais prevalente é a visual, que abrange 35,17% da população com deficiência na cidade. Em seguida, a dificuldade para andar ou subir escadas (27,7%), a dificuldade para pegar pequenos objetos ou abrir garrafas, por exemplo (13,4%), a deficiência auditiva (12,7%) e a limitação nas funções mentais (11%).