3 de dezembro é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Em Jundiaí, são 22.331 pessoas com alguma condição de deficiência, 5,1% da população. Os dados são do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E o acesso dessas pessoas a serviços básicos é um desafio, pois são necessárias adaptações nesses serviços e essas adaptações nem sempre existem. Um desses cenários ocorre na educação e, como resultado, a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é de 8,73% em Jundiaí, enquanto incide em 1,58% da população sem deficiência na cidade.

Este tipo de restrição pode dificultar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, o que dificulta a inclusão social desta parcela da população e também pode colocar famílias que têm pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

Isso também fica evidente quando analisado o nível de instrução das pessoas com deficiência. Em todas as faixas etárias, 19,4% da população sem deficiência em Jundiaí não tem ou tem o Ensino Fundamental incompleto. Já entre as pessoas com deficiência, essa porcentagem é de 49,28%.