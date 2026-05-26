26 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Mulher é mantida refém em casa e companheiro surdo é preso 

Por Da redação | Guarda Municipal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / GM de Jundiaí
Os guardas receberam imagens que mostravam o suspeito atacando a companheira
Os guardas receberam imagens que mostravam o suspeito atacando a companheira

Um homem foi preso nesta terça-feira (26), no Água Doce, em Jundiaí, por suspeita de cárcere privado e violência doméstica contra sua companheira, ambos com deficiência auditiva. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal após denúncias de vizinhos.

De acordo com a GM, ao se deslocarem para o local indicado os guardas receberam imagens que mostravam o suspeito atacando a companheira, além de informações que ele possuía conhecimento em artes marciais.

No local, os guardas foram informados por vizinhos que ouviram barulhos de objetos sendo quebrados e sinais de tumulto durante a noite. De acordo com a GM, a mulher era mantida trancada dentro de casa e o suspeito havia bloqueado a entrada com móveis.

A porta foi arrombada para que os guardas tivessem acesso ao imóvel e garantissem a segurança da vítima. Segundo a GM, os guardas constataram durante a ocorrência que o suspeito registrava as agressões em vídeo e compartilhava o conteúdo em grupos de aplicativos de mensagens e em plataformas de redes sociais.

A vítima foi encontrada abalada pelos guardas e demonstrou alívio com a chegada da equipe. A ocorrência contou com o apoio da equipe Guardiã Maria da Penha da GM, responsável pelo acolhimento da mulher, além da atuação dos intérpretes de libras da corporação, que garantiram a comunicação e assistência adequada durante todo o atendimento.

O suspeito foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada. Ele permanecendo à disposição da Justiça.

A Guarda Municipal de Jundiaí reforça que o programa ‘GMJ em Libras’ amplia o acesso da comunidade surda aos serviços de emergência e acolhimento, garantindo inclusão, acessibilidade e atendimento humanizado.

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