Um homem foi preso nesta terça-feira (26), no Água Doce, em Jundiaí, por suspeita de cárcere privado e violência doméstica contra sua companheira, ambos com deficiência auditiva. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal após denúncias de vizinhos.
De acordo com a GM, ao se deslocarem para o local indicado os guardas receberam imagens que mostravam o suspeito atacando a companheira, além de informações que ele possuía conhecimento em artes marciais.
No local, os guardas foram informados por vizinhos que ouviram barulhos de objetos sendo quebrados e sinais de tumulto durante a noite. De acordo com a GM, a mulher era mantida trancada dentro de casa e o suspeito havia bloqueado a entrada com móveis.
A porta foi arrombada para que os guardas tivessem acesso ao imóvel e garantissem a segurança da vítima. Segundo a GM, os guardas constataram durante a ocorrência que o suspeito registrava as agressões em vídeo e compartilhava o conteúdo em grupos de aplicativos de mensagens e em plataformas de redes sociais.
A vítima foi encontrada abalada pelos guardas e demonstrou alívio com a chegada da equipe. A ocorrência contou com o apoio da equipe Guardiã Maria da Penha da GM, responsável pelo acolhimento da mulher, além da atuação dos intérpretes de libras da corporação, que garantiram a comunicação e assistência adequada durante todo o atendimento.
O suspeito foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada. Ele permanecendo à disposição da Justiça.
A Guarda Municipal de Jundiaí reforça que o programa ‘GMJ em Libras’ amplia o acesso da comunidade surda aos serviços de emergência e acolhimento, garantindo inclusão, acessibilidade e atendimento humanizado.