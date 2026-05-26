Um homem foi preso nesta terça-feira (26), no Água Doce, em Jundiaí, por suspeita de cárcere privado e violência doméstica contra sua companheira, ambos com deficiência auditiva. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal após denúncias de vizinhos.

De acordo com a GM, ao se deslocarem para o local indicado os guardas receberam imagens que mostravam o suspeito atacando a companheira, além de informações que ele possuía conhecimento em artes marciais.

No local, os guardas foram informados por vizinhos que ouviram barulhos de objetos sendo quebrados e sinais de tumulto durante a noite. De acordo com a GM, a mulher era mantida trancada dentro de casa e o suspeito havia bloqueado a entrada com móveis.