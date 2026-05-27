Para reduzir os impactos no trânsito e garantir a fluidez viária, os motoristas que trafegam pela avenida Prefeito Luis Latorre, sentido Engordadouro/Distrito Industrial, deverão seguir pela Vila Hortolândia, acessar o Viaduto Torres de São José - Hilário Caniato - e retornar pela avenida Armando Giassetti, ao lado da UNIP. A Secretaria de Mobilidade e Transporte estabeleceu uma rota passo a passo com sinalização implantada nas vias.

O túnel da avenida Prefeito Luis Latorre, sob a Rodovia João Cereser, será interditado parcialmente a partir de segunda-feira (1º) no sentido Centro/Bairro. A medida visa o avanço das obras de prolongamento da avenida Antônio Frederico Ozanam já que para a construção do novo túnel, o atual precisa receber reforço estrutural prévio. O trânsito no sentido oposto, Bairro/Centro, permanece sem alterações.

Agentes de trânsito estarão monitorando a região do desvio. Os motoristas devem redobrar a atenção à sinalização e redução da velocidade nas proximidades do desvio e, se possível, o planejamento das rotas com antecedência.

Transporte coletivo

As linhas do transporte coletivo 410 – Unip/Terminal Vila Arens e 719 – Vetor Oeste/ Terminal Central terão seus itinerários desviados operacionalmente durante a interdição do túnel. Com isso, poderá ocorrer aumento no tempo de viagem além do programado e eventuais atrasos nas operações.

Novo túnel

O novo túnel terá pouco mais de 53 metros de extensão e será implantado ao lado do já existente, sob a pista oeste da rodovia. A estrutura funcionará de forma complementar ao túnel atual, formando um sistema binário. Serão três faixas de rolamento, além de calçada e ciclovia, o que deve garantir mais fluidez no trânsito, reduzir o tempo de deslocamento e aumentar a segurança de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas.