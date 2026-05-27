27 de maio de 2026
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NESTA QUINTA-FEIRA

Simulado de acidente altera trânsito na rodovia João Cereser

Por Da redação | Rota das Bandeiras
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Rota das Bandeiras
Treinamento coordenado pela Concessionária Rota das Bandeiras ocorrerá em frente ao Parque da Cidade, sentido Anhanguera
Treinamento coordenado pela Concessionária Rota das Bandeiras ocorrerá em frente ao Parque da Cidade, sentido Anhanguera

A Concessionária Rota das Bandeiras fará nesta quinta-feira (28) um simulado noturno de atendimento a acidente grave na rodovia João Cereser (SP-360), no Km 66 da vida, na altura do Parque das Cidade, em Jundiaí. A atividade encerra o cronograma da campanha Maio Amarelo.

Motoristas que passam pelo local devem ficar atentos já durante o dia, quando haverá interdição parcial da marginal, sem impacto de acesso ao Parque. A partir das 20h, com a diminuição do fluxo de veículos na rodovia, haverá um desvio de tráfego e os motoristas da pista expressa, sentido Anhanguera, serão deslocados para a marginal, retornando à pista expressa logo em seguida.

A previsão da Concessionária é de que o simulado seja finalizado e a rodovia completamente liberada até o início da madrugada. Não haverá alterações no tráfego na pista sentido Itatiba.

Objetivo

O simulado tem o objetivo de verificar importantes parâmetros de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), como tempo de resposta das equipes, protocolos de atendimento a múltiplas vítimas, integração entre corporações e contenção de produto perigoso. A Rota das Bandeiras realiza o treinamento anualmente, com apoio da anuência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Além das equipes Operacionais e de Resgate da Rota das Bandeiras, participarão do simulado o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Defesa Civil, SAMU, Cetesb e Ambipar. O treinamento também servirá como teste para o Plano de Contingência do Hospital São Vicente, para onde serão encaminhadas 22 ‘vítimas’ do simulado, representadas por alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).

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