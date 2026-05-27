A Concessionária Rota das Bandeiras fará nesta quinta-feira (28) um simulado noturno de atendimento a acidente grave na rodovia João Cereser (SP-360), no Km 66 da vida, na altura do Parque das Cidade, em Jundiaí. A atividade encerra o cronograma da campanha Maio Amarelo.

Motoristas que passam pelo local devem ficar atentos já durante o dia, quando haverá interdição parcial da marginal, sem impacto de acesso ao Parque. A partir das 20h, com a diminuição do fluxo de veículos na rodovia, haverá um desvio de tráfego e os motoristas da pista expressa, sentido Anhanguera, serão deslocados para a marginal, retornando à pista expressa logo em seguida.

A previsão da Concessionária é de que o simulado seja finalizado e a rodovia completamente liberada até o início da madrugada. Não haverá alterações no tráfego na pista sentido Itatiba.

Objetivo