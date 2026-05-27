A Concessionária Rota das Bandeiras fará nesta quinta-feira (28) um simulado noturno de atendimento a acidente grave na rodovia João Cereser (SP-360), no Km 66 da vida, na altura do Parque das Cidade, em Jundiaí. A atividade encerra o cronograma da campanha Maio Amarelo.
Motoristas que passam pelo local devem ficar atentos já durante o dia, quando haverá interdição parcial da marginal, sem impacto de acesso ao Parque. A partir das 20h, com a diminuição do fluxo de veículos na rodovia, haverá um desvio de tráfego e os motoristas da pista expressa, sentido Anhanguera, serão deslocados para a marginal, retornando à pista expressa logo em seguida.
A previsão da Concessionária é de que o simulado seja finalizado e a rodovia completamente liberada até o início da madrugada. Não haverá alterações no tráfego na pista sentido Itatiba.
Objetivo
O simulado tem o objetivo de verificar importantes parâmetros de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), como tempo de resposta das equipes, protocolos de atendimento a múltiplas vítimas, integração entre corporações e contenção de produto perigoso. A Rota das Bandeiras realiza o treinamento anualmente, com apoio da anuência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).
Além das equipes Operacionais e de Resgate da Rota das Bandeiras, participarão do simulado o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Defesa Civil, SAMU, Cetesb e Ambipar. O treinamento também servirá como teste para o Plano de Contingência do Hospital São Vicente, para onde serão encaminhadas 22 ‘vítimas’ do simulado, representadas por alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).