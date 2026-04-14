14 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OPORTUNIDADES

'Jundiaí Empreendedora' tem mais de 1.400 vagas abertas

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As vagas abrangem diversos setores e níveis de qualificação
As vagas abrangem diversos setores e níveis de qualificação

O portal ‘Jundiaí Empreendedora’ está com 1.484 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (14). Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, as vagas abrangem diversos setores e níveis de qualificação.

As vagas contemplam tanto quem busca pelo primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação. Entre as oportunidades estão cargos como vendedor de comércio varejista, auxiliar administrativo, garçom, caldeireiro, entre outras funções.

LEIA MAIS:

Inclusão 

O portal ‘Jundiaí Empreendedora’ também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, 05 vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são atualizadas constantemente, garantindo que os candidatos tenham acesso frequente a novas vagas.

Dicas para se cadastrar

Os interessados nas vagas devem acessar o portal ‘Jundiaí Empreendedora’ para se inscrever. Basta clicar na seção ‘Vagas de Emprego’. O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em ‘Candidatar-se’ na vaga desejada.

Atendimento presencial

Além do acesso on-line, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do portal ‘Jundiaí Empreendedora’, localizado no Maxi Shopping (Piso G3). Para agendar, CLIQUE AQUI.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários