As vagas contemplam tanto quem busca pelo primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação. Entre as oportunidades estão cargos como vendedor de comércio varejista, auxiliar administrativo, garçom, caldeireiro, entre outras funções.

O portal ‘Jundiaí Empreendedora’ está com 1.484 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (14). Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, as vagas abrangem diversos setores e níveis de qualificação.

O portal ‘Jundiaí Empreendedora’ também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, 05 vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são atualizadas constantemente, garantindo que os candidatos tenham acesso frequente a novas vagas.

Dicas para se cadastrar

Os interessados nas vagas devem acessar o portal ‘Jundiaí Empreendedora’ para se inscrever. Basta clicar na seção ‘Vagas de Emprego’. O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em ‘Candidatar-se’ na vaga desejada.

Atendimento presencial

Além do acesso on-line, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do portal ‘Jundiaí Empreendedora’, localizado no Maxi Shopping (Piso G3). Para agendar, CLIQUE AQUI.