Um homem procurado pela Justiça por crime de trânsito, com condenação de mais de 2 anos de prisão, foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (13). Ele contou aos guardas que sabia de sua condição de procurado, referente a um caso de 10 anos atrás, quando atropelou duas pessoas, em Vinhedo.

A prisão foi feita pelos GMs Zarantonello e Fialho, que estavam na avenida Antônio Frederico Ozanan, quando receberam informações de que o criminoso condenado estaria circulando de carro pelo Distrito Industrial.

Os agentes se dirigiram para as imediações e o localizaram em trânsito pela Anhanguera.