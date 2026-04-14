Jundiaí e cidades da região têm mais de 2 mil vagas de emprego disponíveis no Jundiaí Empreendedora. Ao todo, são 2.005 vagas distribuídas entre Jundiaí (1.824), Louveira (134), Itupeva (34) e Várzea Paulista (10). As vagas abrangem diversos setores e níveis de formação. Para se candidatar, basta acessar o Portal Jundiaí Empreendedora, fazer um cadastro e selecionar o posto de trabalho desejado.
No Estado de São Paulo, são quase 10 mil vagas disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs). E o município com mais oferta fica próximo a Jundiaí: Valinhos. São 2.371 vagas na cidade, seguida por Itapevi, Santana de Parnaíba e Indaiatuba.
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Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são geridos pelo Governo de São Paulo e, nesta segunda-feira (13), dispunham de 9.931 vagas de emprego. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico conta com mais de 200 unidades de atendimento espalhadas por todo o estado.
As dez ocupações com mais vagas oferecidas nos PATs são:
- Alimentador de linha de produção: 1.501 vagas;
- Auxiliar de logística: 1.189 vagas;
- Faxineiro: 461 vagas;
- Atendente de lojas e mercados: 344 vagas;
- Auxiliar nos serviços de alimentação: 263 vagas;
- Operador de caixa: 257 vagas;
- Vendedor de comércio varejista: 242 vagas;
- Operador de telemarketing ativo e receptivo: 206 vagas;
- Ajudante de motorista: 201 vagas;
- Repositor de mercadorias: 196 vagas.
Para usar um serviço do PAT em seu município, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os endereços podem ser conferidos neste link. Em Jundiaí, os serviços do PAT sãooferecidos no Esapço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping Jundiaí - Piso G3 - Ala Oeste, avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000.