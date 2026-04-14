Jundiaí e cidades da região têm mais de 2 mil vagas de emprego disponíveis no Jundiaí Empreendedora. Ao todo, são 2.005 vagas distribuídas entre Jundiaí (1.824), Louveira (134), Itupeva (34) e Várzea Paulista (10). As vagas abrangem diversos setores e níveis de formação. Para se candidatar, basta acessar o Portal Jundiaí Empreendedora, fazer um cadastro e selecionar o posto de trabalho desejado.

No Estado de São Paulo, são quase 10 mil vagas disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs). E o município com mais oferta fica próximo a Jundiaí: Valinhos. São 2.371 vagas na cidade, seguida por Itapevi, Santana de Parnaíba e Indaiatuba.

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