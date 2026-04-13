Na tarde deste domingo (12), a Polícia Militar do Estado de Alagoas capturou uma mulher procurada pela Justiça por homicídio, cometido no início de 2026.

A localização do imóvel onde ela estava escondida foi possível graças a um trabalho conjunto de inteligência entre a PM de Alagoas (6º BPM) e a PM do Estado de São Paulo (11º Batalhão de Jundiaí), já que a suspeita também havia residido anteriormente nos municípios de Franco da Rocha e Jundiaí.

Após a identificação do possível endereço, no município de Maragogi, foi iniciada vigilância, que confirmou a presença da foragida.