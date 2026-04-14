Em um momento simbólico para a agricultura local, marcado neste mês de abril pelos três anos do reconhecimento da Indicação Geográfica (IG) da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, produtores rurais participaram, na quinta-feira (9), de um encontro estratégico no Sebrae Jundiaí. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo da Prefeitura de Jundiaí e teve como foco fortalecer e ampliar a presença da fruta nos mercados nacional e internacional.
O encontro integra um conjunto de ações voltadas à valorização do produtor rural e ao desenvolvimento econômico da região. A proposta foi alinhar estratégias, discutir inovação e avançar na consolidação da IG como ferramenta de competitividade.
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De acordo com o gerente regional do Sebrae Jundiaí, Fábio Augusto, o momento é de transformar o reconhecimento da IG em resultados concretos para os produtores. “Estamos construindo uma agenda de trabalho para aprimorar ainda mais a qualidade do produto e ampliar o acesso ao mercado. O desafio agora é qualificar e posicionar os produtores, com apoio técnico, inovação e estratégias que aproximem a produção dos mercados-alvo”, destacou.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, reforçou a importância do reconhecimento para o município. “A Indicação Geográfica representa um marco para Jundiaí e toda a região. Estamos avançando de forma estratégica para fortalecer a comercialização e consolidar a nossa uva como referência nacional e internacional”, afirmou.
Desde a conquista da IG, a Uva Niagara Rosada ganhou mais visibilidade, agregou valor à produção e fortaleceu a competitividade dos produtores locais. Características únicas, como o aroma marcante, o sabor mais doce e a coloração diferenciada, reforçam a identidade da fruta, que tem origem em Jundiaí.
Como resultado do encontro, já foram estabelecidas as estratégias de atuação da IG nos próximos meses, em especial no momento da próxima safra, que acontece agora entre maio e julho. O grupo irá participar de um diagnóstico e o Sebrae está propondo uma rodada de negócios pré-safra, a fim de fazer com que a Niagara Rosada de Jundiahy em breve esteja disponível em novos mercados, associada à marca da indicação geográfica.