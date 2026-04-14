Em um momento simbólico para a agricultura local, marcado neste mês de abril pelos três anos do reconhecimento da Indicação Geográfica (IG) da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, produtores rurais participaram, na quinta-feira (9), de um encontro estratégico no Sebrae Jundiaí. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo da Prefeitura de Jundiaí e teve como foco fortalecer e ampliar a presença da fruta nos mercados nacional e internacional.

O encontro integra um conjunto de ações voltadas à valorização do produtor rural e ao desenvolvimento econômico da região. A proposta foi alinhar estratégias, discutir inovação e avançar na consolidação da IG como ferramenta de competitividade.

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