A tradicional Uva Niagara de Jundiahy passou a integrar, oficialmente, o seleto grupo de produtos brasileiros reconhecidos por Indicação Geográfica (IG). O registro foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 4 de abril de 2023, na categoria Indicação de Procedência, consolidando a reputação histórica da fruta cultivada na região de Jundiaí e entorno.

A certificação é resultado de um processo técnico que envolveu estudos de solo, clima, delimitação territorial e histórico produtivo. O pedido foi conduzido pela Associação Agrícola de Jundiaí, reunindo produtores e instituições públicas e privadas. A área reconhecida pela IG abrange os municípios de Jundiaí, Louveira, Itupeva, Jarinu e Itatiba, onde a Niagara encontrou condições ideais para desenvolver aroma delicado, doçura equilibrada e características sensoriais próprias.

Mais do que um selo, o reconhecimento formal confirma o que os consumidores já percebiam: a Uva Niagara de Jundiahy possui identidade própria, construída ao longo de décadas. A variedade tornou-se símbolo da cidade, ligada à história de imigração, às festas tradicionais e às famílias que mantêm a viticultura como atividade econômica e cultural.