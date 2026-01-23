A tradicional Uva Niagara de Jundiahy passou a integrar, oficialmente, o seleto grupo de produtos brasileiros reconhecidos por Indicação Geográfica (IG). O registro foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 4 de abril de 2023, na categoria Indicação de Procedência, consolidando a reputação histórica da fruta cultivada na região de Jundiaí e entorno.
A certificação é resultado de um processo técnico que envolveu estudos de solo, clima, delimitação territorial e histórico produtivo. O pedido foi conduzido pela Associação Agrícola de Jundiaí, reunindo produtores e instituições públicas e privadas. A área reconhecida pela IG abrange os municípios de Jundiaí, Louveira, Itupeva, Jarinu e Itatiba, onde a Niagara encontrou condições ideais para desenvolver aroma delicado, doçura equilibrada e características sensoriais próprias.
Mais do que um selo, o reconhecimento formal confirma o que os consumidores já percebiam: a Uva Niagara de Jundiahy possui identidade própria, construída ao longo de décadas. A variedade tornou-se símbolo da cidade, ligada à história de imigração, às festas tradicionais e às famílias que mantêm a viticultura como atividade econômica e cultural.
A IG protege o nome “Jundiahy”, combate o uso indevido da denominação de origem, fortalece o produtor local e agrega valor comercial à fruta e aos derivados, como sucos, vinhos e espumantes. Também amplia oportunidades no mercado nacional e internacional, favorecendo estratégias de turismo rural e enogastronômico.
Essa certificação técnica confere à Uva Niagara Rosada de Jundiahy proteção contra usos indevidos do nome, fortalece sua identidade regional e abre oportunidades de valorização comercial no mercado interno e externo, além de possibilitar a construção de um Conselho Regulador da IG para gestão contínua dos padrões de qualidade e uso da indicação.
Técnica e emoção caminham juntas nesse processo. A certificação reconhece o trabalho de gerações que plantaram, pesquisaram e aperfeiçoaram técnicas de cultivo na região. Ao mesmo tempo, preserva a memória afetiva ligada à uva: mesas fartas, colheitas familiares, cheiros de parreira e a participação marcante na economia local.
Para os produtores, a IG representa rastreabilidade, padronização e valorização. Para o consumidor, é garantia de origem e qualidade. Para o território, é afirmação de identidade e projeção nacional.
Com a Indicação Geográfica, a Uva Niagara de Jundiahy passa a ocupar um lugar ainda mais destacado no cenário agrícola brasileiro, consolidando-se como produto típico, de tradição e alto valor agregado — um patrimônio regional que segue do campo para o mundo, mantendo raízes e abrindo novos caminhos.