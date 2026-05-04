Sucesso nacional, a exposição Van Gogh & Impressionistas chega a Jundiaí no dia 8 de maio oferecendo ao público efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor, levando arte, tecnologia e emoção com projeções 360º de alta definição e outras instalações.
A exposição traz ao público de Jundiaí e região uma viagem pelo universo do artista holandês, com direito a célebres obras como “Autorretratos”, ‘A Noite Estrelada”, “Quarto em Arles”, “Girassóis”, “Amendoeira em Flor”, entre outras. Como bônus, a exposição oferece ainda uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas como Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.
A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas que retratam curiosidades sobre a vida dos artistas e loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.
Foto: Divulgação
Tendo passado por diversas cidades brasileiras, a exposição já ultrapassou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos no país, arrebatando multidões com um sistema de superprocessamento e múltiplos projetores que apresentam as obras em releituras que misturam efeitos visuais e movimentos por meio de recursos de videografismo de última geração.
Além disso, conta com trilha sonora especial, baseada em grandes clássicos da música universal, que estimula o envolvimento e a emoção do público.
Na tendência das grandes exposições imersivas que conquistaram o mundo nos últimos anos — como as do Atelier des Lumières, em Paris, e do Museu de Arte Digital de Tóquio —, Van Gogh & Impressionistas transporta o visitante para dentro das telas, oferecendo a experiência única de caminhar entre cores vibrantes e pinceladas marcantes. Um espaço pensado tanto para a contemplação quanto para o registro de fotos e vídeos memoráveis.
“Trazer Van Gogh & Impressionistas para Jundiaí é uma realização muito especial. Acreditamos que a cidade tem forte vocação cultural. Pela primeira vez, a região recebe uma exposição dessa magnitude”, afirma Davi Telles, idealizador do projeto e CEO da Lightland, que assina a realização da temporada.
“É uma grande honra receber a Exposição Van Gogh & Impressionistas e proporcionar aos nossos visitantes o encontro com uma das mais marcantes expressões da cultura mundial. A genialidade de Van Gogh, admirada em todos os cantos do mundo, chega agora ao Maxi Shopping Jundiaí para presentear o público com uma mostra tão esperada e inspiradora”, ressalta o diretor do Maxi Shopping Jundiaí, André Latorre Noronha.
Foto: Divulgação
O evento estreia dia 8 de maio e fica na cidade em curta temporada. Os ingressos estarão disponíveis para venda online no site oficial do evento e, em breve, também na bilheteria presencial do Maxi Shopping.
A exposição imersiva também se destaca nacionalmente pela ampla visitação de escolas. Milhares de estudantes já vivenciaram a exposição imersiva em grupos escolares, participando de uma experiência que une arte, conhecimento, emoção e tecnologia.
Para mais informações sobre pacotes especiais e agendamento de sessões exclusivas para escolas, as instituições interessadas podem entrar em contato pelo e-mail escolas@lightland.com.br.
SERVIÇO
Terça a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h)
Domingos e feriados: das 11h às 22h (último horário de entrada às 21h)
Local: Praça do Japi (Piso 2) Maxi Shopping
Av. Antônio Frederico Ozanan, 6000 - Vila Rio Branco.
Ingressos
Terça a sexta – diurno: R$ 70 inteira / R$ 35 meia-entrada
Terça a sexta – noturno: R$ 80 inteira / R$ 40 meia-entrada
Finais de semana e feriados: R$ 95 inteira / R$ 47,50 meia-entrada
Meia-entrada
Para os segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais; profissionais de Educação Física regularmente registrados no Conselho Regional da categoria ou outras hipóteses previstas em legislação local.
Gratuito para crianças até 4 anos.
Pacote para grupos escolares
Consulte preços especiais pelo e-mail escolas@lightland.com.br