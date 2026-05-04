Sucesso nacional, a exposição Van Gogh & Impressionistas chega a Jundiaí no dia 8 de maio oferecendo ao público efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor, levando arte, tecnologia e emoção com projeções 360º de alta definição e outras instalações.

A exposição traz ao público de Jundiaí e região uma viagem pelo universo do artista holandês, com direito a célebres obras como “Autorretratos”, ‘A Noite Estrelada”, “Quarto em Arles”, “Girassóis”, “Amendoeira em Flor”, entre outras. Como bônus, a exposição oferece ainda uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas como Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas que retratam curiosidades sobre a vida dos artistas e loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.