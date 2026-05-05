A partir do dia 11 de maio os horários de cinco linhas do transporte coletivo de Jundiaí serão ampliados. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte a ampliação vai beneficiar usuários das linhas 941, 420, 547, 549 e 702. Além da expansão do atendimento, a Secretaria fará uma revisão em horários já existentes, visando otimizar a operação e minimizar eventuais atrasos.

Através da 941, os usuários têm seus deslocamentos otimizados entre os terminais Eloy Chaves e Vila Arens, passando pelo terminal Central e pela avenida Jundiaí. Anteriormente, a 941 operava apenas nos horários de pico, porém passará a contar com viagens das 10h30 às 15h30, com um acréscimo médio de seis partidas por sentido. O serviço da linha 941 é complementar às demais linhas em operação, especialmente à Linha 942, que segue atendendo os itinerários regulares até o Terminal Central.

Outras linhas

420 – UniAnchieta - Terminal Central: De segunda à sexta-feira, será acrescido um novo horário, 22h50, em caráter experimental;

547 - Terminal Eloy Chaves – Jardim Ermida: Ajuste em dois horários de segunda à sexta-feira;

549 - Terminal Eloy Chaves – Jardim das Tulipas: Alteração e criação de horário de segunda a domingo; o horário de 23h30 passará a ser realizado às 23h20. Também há o acréscimo de um último horário da linha, às 00h05;

702 - Terminal Vila Arens - Mato Dentro - Últimos horários de segunda à sexta-feira, das 22h30 e 23h; aos sábados, domingos e feriados, 23h. Passarão a atender ao bairro Recanto Florestal, finalizando as viagens na Rua Antônio Anholon, próximo à EMEB Florida Mestag.

A Prefeitura reforça que todas as mudanças são analisadas e validadas pela equipe técnica da Divisão de Planejamento do Serviço de Transportes, com base em demanda de passageiros, dados de operação e tempo de viagem.