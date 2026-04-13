A Prefeitura de Jundiaí iniciou a renovação do sistema de transporte público com a previsão de incorporar 70 novos ônibus ainda neste mês. A medida integra a primeira fase de um plano que prevê até 100 veículos zero quilômetro ao longo do primeiro ano da nova concessão. Parte da frota já começou a circular nesta segunda-feira (13) para reforçar o atendimento durante o período de transição.

De acordo com a administração municipal, 20 ônibus novos, já vistoriados, entraram em operação sem a nova identidade visual, com o objetivo de atender demandas imediatas. A substituição gradual da frota faz parte da reestruturação do serviço, que inclui mudanças operacionais e ampliação da capacidade de atendimento em diferentes regiões da cidade.

O plano também prevê aumento da frota com ar-condicionado, que deve passar de 32% para 60%, além da duplicação do número de ônibus articulados, de 8 para 16. Estão incluídos ainda veículos adaptados para circulação em vias não pavimentadas e modelos de maior porte para corredores de maior demanda.